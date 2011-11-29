《香港报摘》--其他报纸重要消息11月29日

* 明报:

--长实(0001.HK)旗下沙田大围新楼盘"盛世"自上周六开售以来累计售出接近200伙,套现超过15亿港元.

--罗兵咸永道发表报告,预期香港政府于2011/12年度将录得350亿港元的综合预算盈馀,较政府原先预计将会出现85亿元的预算赤字为佳,而利得税和薪俸税的收入亦有望增至1,570亿港元.

* 星岛日报:

--香港七大证券经纪组织与香港证监会会面,以反映业界对德国轮证平台Scoach来港拓展散户市场的忧虑.

--屋宇署上月批出21份建筑图则,其中新世界发展(0017.HK)于今年7月以逾66亿港元完成补地价的西贡大埔仔住宅项目,获准建27座6-8层高的豪宅,总可建楼面逾100万平方尺.

* 苹果日报:

--百盛商业(3368.HK)公布,透过招投标方式,取得天津大厦物业所有权,总代价704.6万元人民币,将以现金支付.

* 东方日报:

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)职员表示,本周开始减按揭息率至最优惠利率(P)减2.6-2.7厘,较该行牌价最多减半厘.但中小型银行表示,考虑到资金成本及利润水平,不会跟随减按息,相信不会掀起减按息潮.

--信贷评级机构标准普尔不足两个月内,第二度调低超大现代(0682.HK)信贷评级,并且继续将其列入负面信用观察名单.

* 文汇报:

--中国水务(0855.HK)公布中期纯利按年跌44%至1.51亿港元.公司主席段传良称,争取下半年度可完成一些并购项目.

* 大公报:

--汇贤房产信托(87001.HK)主席甘庆林表示,正不断物色新的收购项目,潜在项目大概有十多个.

--消息人士透露,保健产品生产商豪特保健(OTO)香港IPO招股价将介乎1.28-1.6港元,集资最多1.28亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.