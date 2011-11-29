〔港报财经评论〕欧罗反弹乏力--信报11月29日

欧罗反弹乏力/苏子

上周五欧罗兑美元曾低见1.3210水平,最後在1.3240水平收市.不过,昨天东京及澳洲入市前,欧罗兑美元已自上周五的收市水平大幅上升近100点子,到东京入市後才略为回落至1.33水平,幸而仍能守着东京入市前的大部分升幅.到欧洲入市後,欧罗兑美元一度回落至1.3270水平便迅即掉头回升,但始终未能补回上周五的收市裂口.欧罗兑美元已自欧洲市早段所造的1.3270低位,一度上升至1.3399高位,直逼上周四所造的1.3412高位及1.3420/1.3450关键阻力区.昨天亚洲市及欧洲市早段,欧罗兑美元的强势回升,相信已经迫使不少在较低水平才建立欧罗兑美元短仓的短线投机者获利或止蚀平仓了.

不过,在汇价正式升回1.3420/1.3450阻力区以上波动及收市前,欧罗兑美元的走势仍未宜过分乐观,毕竟目前欧债危机仍处没完没了的阶段,市场上的欧罗大看淡的投资者的力量随时可以把汇价再次推向上周五的收市价附近以补回上周五的收市裂口.其实昨晨东京入市前欧罗兑美元已自上周五的1.3240收市水平升至1.3330水平以上,理论上汇价应在此大好形势下,在东京入市後迅即升破1.3360的重要即市阻力位才对,可惜汇价却未能顺势继续破关而上,反而只在1.3270-1.3340区域内争持了大半个交易天.

直至欧洲入市後才因欧洲三大股票指数均见急升,汇价才能突破上述的争持区及1.3360的重要即市阻力位,而这反映昨天亚洲市欧罗兑美元在上升之余,上升动力其实并不强劲,而且汇价的升幅主要集中在交投极小的东京入市前的时段里,因此存在着短期内补回上周五收市裂口的风险.故欧罗兑美元在昨天亚洲市及欧洲市早段的升幅,稍後或会在昨晚汇价未能进一步突破上周四的1.3412高位後而被完全抹去.昨晚欧罗兑美元若乏力再升并返回1.3340水平以下波动及收市,再配合欧洲三大股票指数的升幅亦见明显收窄的话,相信稍後欧罗兑美元将再下试上周五的1.3210低位.一旦失守此低位,相信欧罗兑美元将会顺着市场的浓烈看淡情绪进一步下试更为关键的支持位.

留意上周五欧罗兑美元的收市价刚好险守20周保历加通道的1.3225底部支持线以上,由于此底部支持线的斜率目前是向下发展,故本周底部支持线已下跌至1.3130水平了.若稍後欧罗兑美元失守上周五的1.3210低位,相信上述的底部支持线将会面临严峻考验,若然汇价在跌至此底部支持线时未见明显承接力,反而进一步下试汇价自去年6月的1.1874低位升至今年5月的1.4940高位的61.8%调整目标,即1.3045关键支持,小心此支持亦会一攻即破,令汇价以单边市形式下破1.30心理关口,继续往下寻底.短期内欧罗兑美元要升回1.3450阻力以上收市才可避免继续单边下跌.