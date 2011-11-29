〔港报社评〕人币双向波动短期升值暂缓--信报11月29日

人民币兑美元中间价昨天报6.3585,较上个交易日调低31个基点.自11月以来,人民币实际贬值逾0.5个百分点,有分析认为,人民币升值之势已告逆转,贬值预期将不断加强.从人民币汇率形成机制改革的角度看,人民币目前出现上下双向波动,正好成为扩大汇率波幅区间的政策基础.可以看到,人民币目前转入了一个阶段性发展起点.

从昨天起,中国外汇交易中心增加了澳元及加元对人民币的银行间交易,人民币在国际化路途上也向前多走一步.明显看到,自从欧美债务危机浮头到爆发,改革国际货币体系的条件不断发酵,中国也更积极推动人民币国际化,加大资本账户开放的深度和广度;锐意减慢外汇储备扩增的速度,并降低经常项目顺差/GPD比率,以化解人民币单边升值的强烈预期.人民币加快国际化进程.据新华社昨天报导,人民币合格境外投资者(RQFII)有望提速,进一步落实在港离岸人民币回流机制.如今人民币单边升值预期逐步改变,汇价有升有跌,出现双向波动,逼近均衡汇率水平也是正常的发展过程.

基于中国经济增长显着放缓,出口压力持续加大,通胀放缓,人民币短期升值之势放缓,并形成双向波动的态势相当清晰.然而,从中长期角度衡量,照今年夏天公布第6次全国人口普查数据,中国的人口红利起码到十二五规划後才逐步消失,加上中国相对高速的增长,因此中长期看,人民币升值大趋势并没有扭转.照发展形势看,随着经济发展、金融开放,加强汇率形成的弹性顺理成章.在钉住汇率安排之下,人民币加大波幅区间,走向以市场主导有管理浮动,时机已逐步成熟.逐步加大人民币汇率波动区间,用足银行间外汇市场人民币对外币,包括美元交易汇价的波动幅度,通过汇率及时而灵活地反映实体经济及市场因素的变化,放宽汇率波幅区间,让银行增加定价的自主性,走向市场化,如今在人民币双边波动形成和巩固下,汇率形成机制进一步改革可谓呼之欲出.