〔港报社评〕货币政策放松,利港股抵消欧债影响--文汇报11月29日

港股在期指结算前夕升348点收市.港股昨日上升动力来自三方面:一是传IMF拟向意大利提供6,000亿欧元援助,这增强了全球金融市场信心;二是中央经济工作会议召开在即,市场预期政策将向保增长倾斜,加大定向宽松力度;三是中国对RQFII试点办法正加快推进,有利两地股市.港股一方面受欧债危机影响,一方面受中国货币政策影响,在两者影响下波动,尽管中国经济下滑趋势显现,但中国调整货币政策阻止经济下滑,却有利港股抵消欧债危机的影响.

受欧债危机和全球经济衰退影响,预测明年中国经济增速可能进一步下滑.中央经济工作会议召开在即,其释放的重大政策信息值得密切关注.预计会议对宏观调控政策会及时体现灵活性和前瞻性,不会等到经济下滑形成明显趋势才开始调整政策,以免因迫于形势压力而出手过猛.渣打银行不久前的研究报告认为,中国放宽货币政策只是时间问题,目前全球经济放缓忧虑已经超越了通胀忧虑.

根据央行近期的一份通知,针对鄞州银行及浙江省东部其他几家小型农业银行的存款准备金率要求,将下调50个基点至16%,新要求将自25日生效.这是中国为重振经济而放松货币政策所作的努力之一.面对经济下滑趋势,央行可通过调整动态差别准备金率参数、减少公开市场回笼、逆回购等方式,缓解流动性紧张,但全面的法定存款准备金率下调预计可能要到明年初.同时,中国放松融资条件限制,对三农、中小企业、保障性住房等领域给予融资政策倾斜.财政政策则有保有压,结构性减税将是积极财政政策的主要内容.货币政策与财政政策将在信贷投放、税收优惠方面配合产业政策,推动上述产业发展,推动经济结构转型.

港股基本面受中国因素支撑,特别是受中国货币政策影响.中国政策面逐步走向放松,是目前支持两地股市的最强力因素.但港股的根本转机,仍需待欧债危机缓解和中国经济结构调整完成.