〔港报社评〕威吓林郑就是威吓政府,曾荫权不应怯惧瑟缩--明报11月29日

约千名香港新界村民、乡民(以下统称村民)反对港府依法清拆僭建物,行动激烈,而且对香港发展局长林郑月娥人身攻击,事态性质严重,村民的表现与文明社会的要求,相去甚远;身为香港行政会议成员的乡议局主席刘皇发变相认同村民不守法,绝不适当.村民嚣横拒拆僭建,刘皇发背离港府立场.新界村屋僭建有登记安排,实际上港府在搞一法两制,因为同样是僭建物,市区不能登记缓拆,新界村屋则有这个”特权”,市区居民对此早有不满;但是,从村民昨日的行动看来,他们仍然未心满意足,向林郑月娥步步进逼,使人意识到村民在得寸进尺,港府当日的让步,在村民眼中,可能认为港府怕了他们,所以用更激烈行动施压.

当年彭定康保护陆恭蕙,今日曾荫权支持林郑吗?1992年,末代总督彭定康委任陆恭蕙为立法局议员,她挑战新界丁权,提交"新界土地(豁免)条例",争取女原居民也获继承权.在陆恭蕙到围村探访时,彭定康责成警队以庞大人力保护陆恭蕙,震慑力量之大,使陆恭蕙平安来、平安去.当年,有官员就此事说过一句话,There is no no go place in Hong Kong(香港并没有不能去地方),这句话,显示有需要之时,公权力就要显示出来,体现真正的有效管治.

港府已是跛脚鸭政府,环顾官场,等换届交班或续任的人多,与林郑月娥一样还在积极推动政务者,所剩无几,她因为施政被攻击,曾荫权却一言不发,那是暴露连管治意志也失去了.但愿特区不至于变得如此不堪.