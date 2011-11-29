〔港报社评〕"烧尸"泄愤难助僭建合理化--星岛日报11月29日

近千个新界村民云集乡议局外示威,反对港府的清拆村屋僭建计画,向象徵香港发展局局长林郑月娥的纸扎公仔拳脚交加,再放进纸扎棺材践踏火化,要她"血债血偿".这是17年前声讨当时的立法局议员陆恭惠以来,新界村民集体针对一个女人的最激烈行动.昔日新界原居民如果没有立遗嘱而身故,只有男丁有权继承遗产.陆恭惠在1994年提出修改法例,让原居民女性同享继承权,冲击男丁既有利益及传统观念,成为既得利益势力围攻的对象.但是,这些人不只反对无效,陆恭惠反而"愈批愈香",成为争取妇权无惧"恶势力"的英雄,翌年在立法局港岛选区,成功以高票由委任议员蜕变成民选议员.

成批斗对象反助升人气.按道理,僭建物是非法搭建,当局清拆是天公地道,对市区和新界应该一视同仁.过去因为市区高楼大厦僭建坍塌伤人夺命的风险较大,港府把有限资源优先集中处理市区高危项目,对新界低矮村屋的僭建较为容忍.现在港府有资源开始处理危险性较低的僭建物,新界村屋不应该享有特权.

涉庞大利益拆解考功夫.有异于遗产分配只涉及死者遗属的内部利益再分配,村屋僭建不只牵涉众多业主,还涉及由承建商到买卖的整条"产业链",个中利益盘根错节.当年通过法例与否完全取决于议员的政治意志,今天要清拆僭建物,不是举手投票就可成事,还要准备应付部分村民可能武力抵抗.如何顺利执法,考验今天官员的功夫.