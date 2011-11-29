《王小坚专栏》投资高收益率债券正当时

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,本文仅代表本人观点)

撰稿 王小坚

中国债券市场本次由经济衰退和通胀退潮预期引发的债券行情或将持续到明年，随着行情的引爆，高信用评级债券将带动低信用的高收益率债券行情，引发息差的收窄。考虑到高票息特点和高低信用评级之间的巨大息差，高收益率品种债券无疑将是此轮行情中攻守兼备的优质投资标的。

从十月份开始，行情虽然经历了几次波动，但整体上已经深入演化并发酵。以十年期国债为标杆的利率品种基本上都有50个基点以上的收益率下降。信用债方面，AAA级的短融和中期票据下行空间基本上达到100个基点。在目前多空对峙的环境下，要把握未来行情的走向，需要对本轮行情的几个推动因素进行分析：

一、对宏观经济趋势判断一致。投资者对于中国宏观经济趋势未来将会走入衰退有较为一致的判断，而这也构成了债券行情的基本外部环境。

二、现券市场从去年年底以来，经历了几次大规模的惨烈下跌，做空动力被充分释放。这些下跌包括了由高杠杆帐户穿仓带来的止损交易，城投债危机带来的强制止损盘。做空动力充分释放使潜在的做空能量快速消耗。

三、债券绝对收益率上升，投资价值显现。在十月中旬，十年国债收益率超过4.1%，AAA五年中票的收益率超过6.0%，AA五年中票的收益率超过7.2%。高收益率吸引了大批投资性资金。

由于上述三个因素实际上成了做多力量以小博大的着力点。在绝对数量并不多的买盘的推动下出现了爆发式的逼空行情，导致收益率在不到一个月的时间里快速下行。到目前为止，十年期国债收益率基本上回到了今年一月底的水平，AAA和AA+的收益率也基本上回落到今年一月底二月初的水平。主要原因在于参与前期行情的资金主要会追逐流动性较好的品种，以利于在交易中快速实现利润。对于流动性相对较弱的信用品种，资金基本上还顾不过来。

但实际上，这些受冷落的品种正是目前最具备投资价值的标的。

眼下五年期AA+和AAA中期票据之间的息差接近60个基点，达到了2009年底以来的最高水平，而AA和AA+的息差在80个基点左右，是2008年中票发行以来的历史最高值。即使不考虑未来整体收益率中枢下行，仅仅等待相邻信用等级债券之间恢复正常的水平（两者的历史平均息差分别是49和36个基点）也是不错的投资选择。更为可观的是，如果考虑到AA—级别的信用债券，则息差交易的空间将进一步扩大。国有企业发行的AA－和AA短期融资券之间的平均息差达到150个基点左右。也就是说，从AAA到AA－信用债券之间的绝对息差已经高达280个基点以上。

AA－的信用债券在八月份收益率上行近100个基点至目前的8.0%附近。尽管此後高信用等级的债券收益率从高位回落，但AA－的收益率却纹丝不动。究其原因，无非是流动性折价所导致。後期一旦准备金下调政策得以落实，行情扩散的话，此类债券与高信用等级的债券之间的息差必然减少。除去票息收入，资本利得可能也会非常可观。

而且从偿付能力来看，AA－债券的发行人中有不少是实力较强的机构，这些机构虽然财务情况一般，受制于债务率，发行量一般，但一般都有上市公司或全资国有股东的背景。实际发生违约的可能性非常小。如上市公司新安股份，金陵饭店，东方集团，全资国有的发行人如长江南京航导管理局，浙江省机电集团有限公司。这些发行人发行的一年期短期融资券都是不错的投资标的。

预期在下一波行情展开之後，AA－与AAA短融之间的息差有忘缩小到200个基点以内，绝对收益率有望回落到7.0%左右。由于AA－级发行人发行中期票据较少，AA级国有企业发行人发行的五年中期票据可以作为替代，AA五年中票与AAA之间的息差有望减少到100个基点以内。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)