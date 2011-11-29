〔路透专访〕中国财险首推供股计划,为未来1-2年业务发展备资金(更新版)

(新增细节和背景)

* 中国财险拟按10:1比例供股筹资50亿元人民币

* 所得款项用于补充资本金,以改善偿付能力

* 控股股东以及策略股东AIG承诺供股

* 公司高管称供股有助应付未来1-2年业务发展需要

* 分析师认为供股价格合理,并对公司有正面作用

记者 雷美珍

路透香港11月29日电---投资市场每况愈下,加上监管要求不断提高施压,中国最大的财产保险公司--中国财险(2328.HK)自2003年上市以来首度推出供股计划,拟筹资50亿元人民币,以改善偿付能力并应付未来1-2年的业务发展需要.

中国财险董事会秘书张孝礼接受路透电话访问时称,公司目标维持偿付能力充足率在150%以上,以符合监管层的最高要求,并为日後一旦出现的费率市场化改革作好准备.

"今年以来的保费收入按年增12%,因此需要确保有足够资本,并应付未来1-2年的业务发展需要,"张孝礼称.

他并表示,"如果费率市场化改革实施,相信保险公司的偿付能力必须达到150%以上,才不会受到局限."

不过他指出,相信车险费率改革于今年底前不会出台,因保险公司尚未做好充分准备.

此前国内媒体报导,中国保险行业协会已经对商业车险产品费率市场化改革展开调研,按计划将在9月底前拿出相关细则,于2012年1月开始实施.中国财险、中国平安(2318.HK)(601318.SS)、中国太保(2601.HK)(601601.SS)等近10家主流财险公司参与了改革的讨论.

而改革的大体思路是,具备单独开发权的保险公司须具备多项条件,其中一项是最近连续四个季度偿付能力充足率高于150%.

在开放的市场环境下,保险公司必须保持自主灵活,才能发挥其竞争优势.

财险的业绩报告显示,其截至上半年底的偿付能力充足率为159%.而2010年底时的偿付能力充足率仅为115%,逼近监管红线.

中国财险今早公布,拟按10股供1股的比例进行供股,拟筹资50.02亿元人民币.H股的供股价为每股5.5港元,预计将要发行约3.46亿股H股,相当于扩大後股本的9.1%,筹资19亿港元.

而内资股的供股价为每股4.49元人民币,预计将发行约7.69亿股内资股.

中国财险表示,其大股东中国人民保险集团以及策略股东美国AIG(AIG.N)承诺供股.现时AIG持有中国财险约11亿股H股,占H股股本31.92%及全部股本9.9%.

**供股价较周一收盘折让47%**

H股的供股价较周一收盘价10.4港元折让47%.公布供股计划後,中国财险股价周二早盘曾挫逾6%,低探9.7港元;早市收跌3.85%,报10港元.

分析师称,虽然供股价较现价有较大折让,但是次筹资规模较预期为少,相信发行新股对每股盈利摊薄的作用有限.

"供股计划对股价不会造成很大压力.供股後其今年底的偿付能力充足率可升至165-170%,整体来说对公司有正面作用."建银国际分析师余君峻说.

对于外界担心第三季度偿付能力充足率显着下滑,张孝礼称,"目前的偿付能力充足率维持在150%以上."

中国财险于今年6月完成发行50亿元人民币十年期次级定期债务.

偿付能力充足率指保险公司实际资本与最低资本的比率.保监会根据保险公司的偿付能力充足率划分为三类规管,一是偿付能力不足的公司,其充足率低于100%;第I类偿付能力充足率在100-150%之间;第II类偿付能力充足率高于150%.对于偿付能力不足或第I类偿付能力充足的保险公司,保监会可对其业务经营和投资活动采取各种限制措施.

分析师称,下半年资本市场显着下滑对投资资产公允价值带来负面影响,令部分公司的偿付能力充足率比上半年有所下降,故需寻求融资以补充资本金及改善偿付能力状况.

此前,中国最大寿险公司--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)完成发行300亿元人民币次级定期债券,平安保险(2318.HK)(601318.SS)继9月份发行了40亿元人民币十年期次级债,最近着手于年内发行第二期至多90亿元人民币次级债.[ID:nCT0415974][ID:nCH0086375]

正计划于上海和香港IPO(首次公开发售)上市集资近23亿美元的中国第三大寿险公司新华人寿,其招股文件显示,于9月底的偿付能力充足率为86.6%,6月底为106.1%.(完)

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