〔港股业绩〕两大快餐集团大家乐和大快活中期盈利下跌,受成本上升拖累

路透香港11月29日电---在通胀高企令经营成本持续上升的拖累下,香港两家上市大型连锁快餐集团--大家乐(0341.HK)和大快活(0052.HK)周二公布的中期业绩均出现倒退;前者更录得八年来首次盈利下跌,并料短期利润缩减难以避免.

大家乐宣布,截至9月底止的中期净利按年倒退15%,至1.91亿港元,为该公司自2003年香港爆发严重急性呼吸道症候群(SARS)後,首次录得盈利下跌.

至于大快活的半年净利则下跌17.7%,至5,820万港元.若扣除去年同期出售持有待售的非流动资产的收益,则相关溢利按年升5.7%.

"动荡的就业市场氛围,高企不下的成本压力,加上竞争激烈的租赁市场,均令本地营商环境充满挑战."大家乐主席陈裕光在业绩声明中称.

他表示,公司将透过进一步提升中央产能,建构更具竞争力的组织和提升企业管理水平,"在这个蜕变过程中,短期利润缩减实难以避免."

在私人房屋租金和食品价格上升下,香港的通胀率于过去一年持续走高,7月份的通胀率一度高见7.9%後回稳,10月份通胀率为5.8%.此外,香港自今年5月起实施法定最低工资制度,亦令到劳工密集的饮食业经营百上加斤.

大家乐表示,期内香港业务销售额虽然保持合理增长,但营运开支因食材价格及租金上涨影响而大幅攀升,令期内溢利率被蚕食约两个百分点.至于中国业务方面,目前公司在大中华地区已开设90间"大家乐"门店、15间机构膳食和八间"意粉屋".公司力争于2014年在内地达致200间分店的愿景.

大快活则表示,回顾期内香港的同店销售稳步上升,加上公司审慎扩大网点,故收入仍录得增长.至于中国业务的销售则按年大增30.4%,未来公司将进一步投放资源于发展内地业务上.

截至9月底止,大快活在香港共经营107间门店,包括100间快餐店和七间特色餐厅;在内地则设有17间快餐店.

公布业绩前,大家乐早盘收高2.33%,报18.46港元;大快活涨1.73%,报10.58港元.(完)