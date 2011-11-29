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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 16:28 BJT

〔香港股市〕恒生指数收升1.21%,中资消费类股提振大盘

路透香港11月29日电---香港股市周二收高,受中资消费类股劲升拉抬,投资者认为这类股票在艰困市况下相对安全.今日成交额虽触及五日高位,但仍属疲弱水准.

香港恒生指数.HSI收涨1.21%,报18,256.2点;恒生国企指数.HSCE涨1.08%,至9,714.09点.

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