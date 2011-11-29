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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 17:00 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--11月29日

1.2 升2.5% 招商证券(香港)

1/26 宏峰太平洋(8265.HK) 0.8 0.336 升8.75% 联昌国际及Access Capital

1/13 友川集团(1323.HK) 1.95 3.7 跌9.7% 建银国际

1/12 开易控股(2011.HK) 1.33 1.33 升1.5% 申银万国

1/11 森宝食品(1089.HK) 0.68 2.72 升11.8% 金利丰

1/6 中国新经济投资(0080.HK) 1.03 3.12 升8.7% 光大融资

注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2011年1月至今已上市的公司.

2. *代表新增或已更新内容.

3. ^嘉能可于伦敦和香港两地上市,总发行股数为12.5亿股,其中在香港公开发售部份占3,125万股.

4. ^^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完)

浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN]

--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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