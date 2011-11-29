《香港已公布新股发行上市日程表》--11月29日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
1.2 升2.5% 招商证券(香港)
1/26 宏峰太平洋(8265.HK) 0.8 0.336 升8.75% 联昌国际及Access Capital
1/13 友川集团(1323.HK) 1.95 3.7 跌9.7% 建银国际
1/12 开易控股(2011.HK) 1.33 1.33 升1.5% 申银万国
1/11 森宝食品(1089.HK) 0.68 2.72 升11.8% 金利丰
1/6 中国新经济投资(0080.HK) 1.03 3.12 升8.7% 光大融资
注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2011年1月至今已上市的公司.
2. *代表新增或已更新内容.
3. ^嘉能可于伦敦和香港两地上市,总发行股数为12.5亿股,其中在香港公开发售部份占3,125万股.
4. ^^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完)
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--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。