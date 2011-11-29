〔香港房地产〕第一太平戴维斯收回港岛半山地盘,因未能以底价拍出

路透香港11月29日电---物业顾问--第一太平戴维斯周二称,该行受业主委托以公开拍卖形式出售的港岛半山住宅地盘,因未能以底价出售,故拍卖官收回物业.

该项目为半山摩罗庙街8号,8号A,10号及10号A,地盘面积约4,276平方尺,可建之住宅地积比率为八倍,可供发展为高级住宅单位或精品式服务公寓,拍卖底价为3.5亿港元.

"是次拍卖未能售出物业,主因是市场环境较不明朗及银行息口上扬,令发展商对後市转趋审慎."第一太平戴维斯估值及专业顾问服务(大中华区)董事总经理陈超国说.

此外,他指出,由于政府近日积极推出不少只可建中小型住宅单位的土地,而这本地盘将预期发展为中小型单位,落成後的单位售价受压.再者,地盘周边已建有一幢不太旧的单幢式住宅,因此拼购潜质下降,影响收购意欲.

在环球经济前景不明朗,香港的住宅按揭利率有上升风险加上政府锐意增加土地供应等因素,拖累楼价从高位回落.据中原地产最新的数字,港岛区楼价指数连续七星期下跌,预料跌势将扩大至九龙及新界.(完)