〔香港房地产〕第一太平戴维斯收回港岛半山地盘,因未能以底价拍出

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透香港11月29日电---物业顾问--第一太平戴维斯周二称,该行受业主委托以公开拍卖形式出售的港岛半山住宅地盘,因未能以底价出售,故拍卖官收回物业.
该项目为半山摩罗庙街8号,8号A,10号及10号A,地盘面积约4,276平方尺,可建之住宅地积比率为八倍,可供发展为高级住宅单位或精品式服务公寓,拍卖底价为3.5亿港元.
"是次拍卖未能售出物业,主因是市场环境较不明朗及银行息口上扬,令发展商对後市转趋审慎."第一太平戴维斯估值及专业顾问服务(大中华区)董事总经理陈超国说.
此外,他指出,由于政府近日积极推出不少只可建中小型住宅单位的土地,而这本地盘将预期发展为中小型单位,落成後的单位售价受压.再者,地盘周边已建有一幢不太旧的单幢式住宅,因此拼购潜质下降,影响收购意欲.
在环球经济前景不明朗,香港的住宅按揭利率有上升风险加上政府锐意增加土地供应等因素,拖累楼价从高位回落.据中原地产最新的数字,港岛区楼价指数连续七星期下跌,预料跌势将扩大至九龙及新界.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。