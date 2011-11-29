〔中港个股〕农业银行称董事会提名蒋超良任执行董事

路透香港11月29日电---中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周二公布,董事会提名蒋超良为执行董事.这意味着阔别农行近16年的蒋超良,即将回归掌帅印.

农行的声明称,董事会提名蒋超良为该行执行董事候选人,任期为三年,但其委任需提交临时股东大会上审议,并报中国银监会核准其任职资格.

此前,路透引述消息人士称,蒋超良已被决策层任命为农行的党委书记,顺利当选董事长无悬念.[ID:nCH0088395]

现年54岁的蒋超良原为国家开发银行行长兼副董事长,此前曾任交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长.

原农行董事长项俊波出任保监会主席後,该行董事长一直悬空.(完)

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