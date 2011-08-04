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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 13:36 BJT

〔香港热股〕东亚银行午盘转升逾3%,此前公布中期净利远高于市场预期

路透香港8月4日电---东亚银行(0023.HK)周四午盘由跌转升逾3%,因中期净利远高于市场预期.

早盘收低0.85%的东亚银行于香港时间13:31,涨3.24%,报30.25港元;大市恒生指数.HSI则跌0.28%.

该行此前公布,今年上半年净利按年增长29%,报27.11亿港元,高于市场预期的19.6亿港元.[ID:nCH0070523](完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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