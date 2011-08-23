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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 14:25 BJT

〔香港热股〕中国电信午盘升幅扩大至逾3%,此前公布上半年业绩

路透香港8月23日电---以市场份额计,中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)周二午盘升幅扩大至逾3%.

香港时间14:18,中国电信升3.19%至4.53港元,优于大盘恒生指数.HSI升0.9%的表现.

公司稍早公布,上半年净利同比升8%,至98.08亿元人民币.[ID:nCH0075097](完)

--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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