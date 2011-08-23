〔香港热股〕中国电信午盘升幅扩大至逾3%,此前公布上半年业绩

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月23日电---以市场份额计,中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)周二午盘升幅扩大至逾3%.
香港时间14:18,中国电信升3.19%至4.53港元,优于大盘恒生指数.HSI升0.9%的表现.
公司稍早公布,上半年净利同比升8%,至98.08亿元人民币.[ID:nCH0075097](完)
--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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