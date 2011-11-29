〔中港个股〕工行净利息收益率仍稳定上升,近期无股本融资计划--行长

* 净利息收益率仍能保持稳定及有所提高

* 近期无股本融资计划

* 高盛持有工行股权份额仍不小,并认为其有投资价值

路透北京11月29日电---以市值计全球最大商业银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生周二称,该行净利息收益率仍将保持保持稳定上升态势;此外,工行近期无资本市场股本融资计划.

他在工行股东大会上指出,工行已连续七个季度保持净利息收益率环比提升,今年前三季净利息收益率为2.61%,比去年全年上升17个bp(基点).

"我们经过分析认为,对其会继续保持稳定及有所提高抱有信心."杨凯生称.

他进一步解释,作出上述判断主要是因为:目前实体经济对贷款需求较大,银行议价能力有所提升;宏观形势对商业银行综合影响正面;同时,工行有近40%的浮动利率贷款在今年四季度要重新定价,这对收益提高亦是正面因素.

工行今日股东大会顺利通过了新增发行不超过700亿元人民币次级债的议案.杨凯生表示,这是补充资本的措施之一,该行近期没有在资本市场股本融资的计划.

此前,该行发布董事会公告称,拟新增发行不超过700亿元次级债,期限不短于五年,用于补充资本.

**高盛仍认为工行具投资价值**

另外,针对美国投行高盛(GS.N)近期大幅减持工行H股,杨凯生评论称,早在2010年4月28日,高盛持有工行H股就已到禁售期,但直到目前为止仍持有工行近88亿股,占H股的10.11%.

"高盛目前仍认为工行具有投资价值,仍会继续持有部分工行股份,减持只是为了高盛自身资产结构调整."他称.

据香港联交所资料此前显示,高盛于11月14日申报减持17.52亿股工行H股,每股平均代价为4.88港元.减持後其持股量降至约87.78亿股,或10.11%.[ID:nCH0087261]

工行第三季季报显示,其净利按年增长27.6%,符合市场预期;截至三季末,核心资本充足率10.03%,资本充足率12.51%,拨备覆盖率为272.66%. [ID:nCH0084489](完)