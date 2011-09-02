〔东南亚股市〕新加坡和泰国股市回落,马来西亚股市表现出色

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷9月2日电---新加坡和泰国股市周五小跌,因银行股在近期上涨後回落,而美国非农就业数据公布前油价的下滑,也拖累资源类股走低.
新加坡和泰国股市成交清淡,均低于月度平均水平,投资者不愿扩充仓位.
尽管人气低迷,本周该地区股市表现仍然强劲,受益于月底的买盘以及8月下跌後资金重新入市.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI本周上涨3.5%,创3月来最大周涨幅.越南股市.VNI本周飙升7.6%,为本地区表现最佳的市场.
马来西亚股市.KLSE周五跳涨近2%,之前经历了三天半的假期.金融股CIMB CIMB.BK飙升4.7%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。