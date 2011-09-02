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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 18:47 BJT

〔东南亚股市〕新加坡和泰国股市回落,马来西亚股市表现出色

路透曼谷9月2日电---新加坡和泰国股市周五小跌,因银行股在近期上涨後回落,而美国非农就业数据公布前油价的下滑,也拖累资源类股走低.

新加坡和泰国股市成交清淡,均低于月度平均水平,投资者不愿扩充仓位.

尽管人气低迷,本周该地区股市表现仍然强劲,受益于月底的买盘以及8月下跌後资金重新入市.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI本周上涨3.5%,创3月来最大周涨幅.越南股市.VNI本周飙升7.6%,为本地区表现最佳的市场.

马来西亚股市.KLSE周五跳涨近2%,之前经历了三天半的假期.金融股CIMB CIMB.BK飙升4.7%.

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