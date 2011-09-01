版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 09:26 BJT

****路透中文总体经济新闻使用代码一览表****

HK ECI ASIA

台湾已公布经济指标--X月X日 CMN [ECI/TWCN] TW ECI ASIA EMRG

美国各类经济指标总览--XXXX/XX/XX CMN [ECI/USCN] US ECI MCE

欧洲已公布经济指标--X月X日 CMN [ECI/EUCN] GB DE FR IT CH ECI

EUROP

日本已公布经济指标--X月X日 CMN [ECI/JPCN] JP ECI ASIA

韩国已公布经济指标--X月X日 CMN [ECI/KRCN] KR ECI ASIA EMRG

中国公布经济指标日程预告--X月-X月 CMN [CN/ECICN] CN ASIA EMRG ECI DIARY

台湾经济指标预测--X月X日至X月X日 CMN [TW/ECICN] TW ASIA EMRG ECI

美国加拿大经济指标预测--X月X日至X月X日CMN [US/ECICN] ECI US CA

欧洲经济指标预测--X月X日至X月X日 CMN [EU/ECICN] EUROP DE FR IT ECI GB

EUR CH

日韩经济指标预测--X月X日至X月X日 CMN [JP/ECICN] JP KR ASIA ECI

澳新经济指标预测--X月X日-X月X日 CMN [AU/ECICN] AU ASIA ECI MCE DIARY

澳洲经济指标总览 CMN [AU/STATCN] AU ASIA ECI MCE

《中国重要政经日程》—X月X日-X日 CMN [CN/DIARYCN] CN DIARY ASIA EMRG

《香港重要政经日程》—X月X日-X日 CMN [HK/DIARYCN] HK DIARY ASIA

《台湾重要政经日程》—X月X日-X日 CMN [TW/DIARYCN] TW DIARY ASIA EMRG

《华盛顿重要政经日程》--X月X日 CMN [US/DIARYCN] US DIARY WASH

《日本重要政经日程》—X月X日 CMN [JP/DIARYCN] JP DIARY ASIA

《亚洲国家及地区假期一览表》--X月X日至X月X日

CMN [HOL/CN] ASIA DIARY TW HK CN JP TH

MY PH ID KR

《欧美金融市场假期一览表》--X月X日至X月X日

CMN [HOL/CN] DIARY EUROP US

《全球重要经济事件一览表》--X月X日至X月X日

CMN [M/DIARYCN] DIARY EUROP US JP GB

DE FR IT CA EUR G7

《新兴市场重要经济事件预告》 CMN [EMRG/CN] DIARY EMRG ASIA LATAM

MEAST AFE EEU

〔背景资料〕中国今年以来规模以上工业企业利润增长分类数据

CMN CN ASIA EMRG CFACT ECI

ELG CHE STL MET TEL RES

〔背景资料〕中国国房景气指数各分项指数及明细表

CMN CN ASIA EMRG CFACT ECI

REA

〔背景资料〕中国城镇居民储户调查各分项指数及明细一览表

CMN CN ASIA EMRG CFACT FIN

BNK CEN MCE STX FUND

〔背景资料〕中国国际收支主要项目变动情况一览表

CMN CN ASIA EMRG CFACT

FRX DBT

＊＊＊＊报摘、杂志摘录＊＊＊＊

《中国报摘》--XX报X月X日 CMN CN PRESS ASIA EMRG

《香港报摘》--XX报X月X日 CMN HK CN PRESS ASIA

《台湾报摘》--XX报X月X日 CMN TW PRESS ASIA EMRG

〔专栏节选〕--今周刊 CMN TW ASIA EMRG PRESS

COPINI

〔港报社评〕 --X报X月X日 CMN HK CN PRESS ASIA

EMRG COPINI

〔港报财经评论〕--X报X月X日 CMN HK CN PRESS ASIA

COPINI

《港报快速浏览》--X月X日报摘,社评及财经评论

CMN HK CN PRESS ASIA

TOP COPINI

＊＊＊＊台湾经济数据＊＊＊＊

〔台湾数据〕X月消费者物价指数(CPI) CMN [TW/CPICN] TW ASIA EMRG ECI

MCE

〔台湾数据〕第X季国内生产总值(GDP) CMN [TW/GDPCN] TW ASIA EMRG ECI

MCE

〔台湾数据〕贸易收支,经常帐以及进出口数据

CMN [TW/TRDCN] TW ASIA EMRG ECI

MCE TRD

〔台湾数据〕X月工业生产 CMN [TW/INDCN] TW ASIA EMRG ECI

MCE

〔台湾数据〕X月失业率 CMN [TW/JOBCN] TW ASIA EMRG ECI

MCE JOB

〔台湾数据〕X月M2货供额 CMN [TW/MONCN] TW ASIA EMRG ECI

MCE MMT

〔台湾数据〕X月外汇存底 CMN [TW/RESCN] TW ASIA EMRG ECI

MCE

〔背景资料〕台湾经济指标历史数据一览表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CMN TW ECI MCE CFACT

ASIA EMRG

(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐