路透中文总体经济新闻使用代码一览表****

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
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根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
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