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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 07:03 BJT

****路透中文总体经济新闻使用代码一览表****

亲爱的客户,您好.以下例行报导中文新闻使用代码一览表,欢迎各位列印并放在手边参考.

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您可以在新闻窗口(用F9键调出)中用新闻代码的组合再加上CMN,来查找相关新闻.

例如,若欲搜寻中国经济指标公布日程:键入CMN-CN-DIARY,按ENTER键即可.

您亦可随意组合(以破折号"-"连结)产品代码和新闻代码,缩小搜寻范围,

也可以点击方括号中的直接提取代码,直接调出相关新闻.

如欲调出每月第一个工作天上午七点更新的路透新闻代码指南,请点选[DIR/CN].

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例行各项报导 产品代码 直接提取代码 新闻代码

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＊＊＊＊汇总报导＊＊＊＊

*TOP NEWS* 环球要闻 CMN [TOP/NEWSCN-CNEWS]

FRX TOP US DBT EMRG

STX CN JP TW ASIA SE

GOL MCE CEN CN CRU

ENR CNEWS HK

*TOP NEWS* 大中华财经 CMN [TOP/NEWSCN] TOP ASIA CN HK TW

EMRG MCE

*TOP NEWS* 环球经济 CMN [TOP/NEWSCN-MCE]

TOP MCE ECI ASIA

EMRG CN TW JP HK

EUROP PLCY CEN MMT

INT FED ECB

*TOP NEWS* 环球汇市 CMN [TOP/NEWSCN-FRX]

TOP FRX MCE ECI ASIA

EMRG CN TW JP HK

EUROP PLCY CEN MMT

INT CEN

*TOP NEWS* 环球股市和企业 CMN [TOP/NEWSCN-STX]

TOP STX RESF RES MCE

ECI ASIA EMRG CN TW

JP HK SG EUROP GB

DE CH

*TOP NEWS* 资产管理 CMN [TOP/NEWSCN-FUND]

TOP FUND INS BSVC MCE

ECI ASIA EMRG CN TW

JP HK SG EUROP

*TOP NEWS* 商品和能源 CMN [TOP/NEWSCN-ENR]

TOP CRU PROD AGR MET

GOL MEAST OPEC MCE

ECI LATAM ASIA EMRG

CN TW JP HK SG

*TOP NEWS* 人民币市场 CMN [TOP/NEWSCN-CNY/CN]

TOP CN ASIA EMRG TOP

DBT FRX MMT CNY/CN

〔标题新闻〕 CMN [BANNER/CN] 地区码+资产类别码

内附图表的新闻 CMN [GRAPHIC/CN] 地区码+资产类别码

《一周市场焦点》 CMN [DATA/CN] STX FRX DBT +

国家及区域代码

《一周经济焦点》 CMN [DATA/CN] US EUROP ASIA MCE ECI

+国家及区域代码

《路透早报》--X月X日夜间新闻摘要 CMN [NN/CN] US EUROP ASIA FRX

DBT STX EMRG JP TW

HK CN ECI

《路透晚报》--X月X日日间新闻摘要 CMN [NN/CN] US EUROP ASIA ECI

FRX DBT STX EMRG TW

HK CN JP

《重要新闻快速浏览》--全球主要外汇市场X月X日收盘报导

CMN TOP FRX+

国家及区域代码

《重要新闻快速浏览》--全球主要债市/货币市场X月X日收盘报导

CMN TOP DBT+

国家及区域代码

《重要新闻快速浏览》--全球股市X月X日收盘报导

CMN TOP STX+

国家及区域代码

《重要新闻快速浏览》--X月X日农产品及经济作物报导

CMN ASIA BR US JP GRA

RUB DRV TOP

《重要新闻快速浏览》--X月X日能源市场报导

CMN US SG JP GB TOP DRV

CRU ASIA PROD

EUROP

《重要新闻快速浏览》--X月X日基本金属和贵金属期货报导

CMN US JP GB ASIA GOL

MET EUROP DRV TOP

《重要新闻快速浏览》--X月X日分析类稿件CMN TOP CPOLL CINTER US

CN HK TW ASIA EMRG

CDEPTH

《路透简报》--本/上周中国重要财经新闻回顾

CMN [CWK/CN] CN ECI EMRG ASIA TOP

《路透简报》--上周中国金融市场走势回顾CMN [CWK/CN] CN STX DBT FRX GOL

EMRG ASIA TOP

《专栏》《热点透视》 CMN [COLUMN/CN] CDEPTH

＊＊＊＊经济指标/行事历＊＊＊＊

《中国金融市场数据表格浏览指南》 CMN [CWK/CN] CN ECI ASIA EMRG TOP

DBT STX FRX MMT FUND

《中国主要金融数据一览表》--X月X日 CMN CN ASIA EMRG ECI

《中国宏观经济景气指数一览表》--X月X日CMN CN ASIA EMRG ECI MCE

《中国物价数据一览表》--X月X日 CMN [ECI/CN] CN ASIA EMRG ECI

《中国金融机构季度人民币新增贷款分项数据表》--X月X日

CMN [ECI/CN] ASIA CN EMRG CEN CFACT

INT BNK FIN MMT DBT REA

《中国200X年经济指标各方预测值一览》 CMN CN ASIA EMRG ECI

RCH

《2008年中国央行公开市场单周资金流向一览》

CMN [CN/MMTCN] CN ASIA EMRG DBT MMT

CEN CFACT

《中国市场主要利率水平上周回顾》 CMN [CWK/CN] CN ASIA EMRG INT DBT

《中国与主要贸易夥伴相关进出口情况一览》

CMN CN TRD CFACT ASIA EMRG

《中国各类企业及贸易方式进出口分项数据表》

CMN CN TRD CFACT ASIA EMRG

主要国家经济指标预测--X月X日 CMN [ECI/ALLCN] US CA EUROP DE FR GB

IT JP ASIA AU ECI

中国已公布经济指标--X月X日 CMN [ECI/CN] CN ECI ASIA EMRG

中国X月数据调查中值一览表 CMN [ECI/CPOLL] CN ECI ASIA EMRG

香港已公布经济指标--X月X日 CMN [ECI/HKCN]

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