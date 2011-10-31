路透中文总体经济新闻使用代码一览表****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
HK ECI ASIA
台湾已公布经济指标--X月X日 CMN [ECI/TWCN] TW ECI ASIA EMRG
美国各类经济指标总览--XXXX/XX/XX CMN [ECI/USCN] US ECI MCE
欧洲已公布经济指标--X月X日 CMN [ECI/EUCN] GB DE FR IT CH ECI
EUROP
日本已公布经济指标--X月X日 CMN [ECI/JPCN] JP ECI ASIA
韩国已公布经济指标--X月X日 CMN [ECI/KRCN] KR ECI ASIA EMRG
中国公布经济指标日程预告--X月-X月 CMN [CN/ECICN] CN ASIA EMRG ECI DIARY
台湾经济指标预测--X月X日至X月X日 CMN [TW/ECICN] TW ASIA EMRG ECI
美国加拿大经济指标预测--X月X日至X月X日CMN [US/ECICN] ECI US CA
欧洲经济指标预测--X月X日至X月X日 CMN [EU/ECICN] EUROP DE FR IT ECI GB
EUR CH
日韩经济指标预测--X月X日至X月X日 CMN [JP/ECICN] JP KR ASIA ECI
澳新经济指标预测--X月X日-X月X日 CMN [AU/ECICN] AU ASIA ECI MCE DIARY
澳洲经济指标总览 CMN [AU/STATCN] AU ASIA ECI MCE
《中国重要政经日程》—X月X日-X日 CMN [CN/DIARYCN] CN DIARY ASIA EMRG
《香港重要政经日程》—X月X日-X日 CMN [HK/DIARYCN] HK DIARY ASIA
《台湾重要政经日程》—X月X日-X日 CMN [TW/DIARYCN] TW DIARY ASIA EMRG
《华盛顿重要政经日程》--X月X日 CMN [US/DIARYCN] US DIARY WASH
《日本重要政经日程》—X月X日 CMN [JP/DIARYCN] JP DIARY ASIA
《亚洲国家及地区假期一览表》--X月X日至X月X日
CMN [HOL/CN] ASIA DIARY TW HK CN JP TH
MY PH ID KR
《欧美金融市场假期一览表》--X月X日至X月X日
CMN [HOL/CN] DIARY EUROP US
《全球重要经济事件一览表》--X月X日至X月X日
CMN [M/DIARYCN] DIARY EUROP US JP GB
DE FR IT CA EUR G7
《新兴市场重要经济事件预告》 CMN [EMRG/CN] DIARY EMRG ASIA LATAM
MEAST AFE EEU
〔背景资料〕中国今年以来规模以上工业企业利润增长分类数据
CMN CN ASIA EMRG CFACT ECI
ELG CHE STL MET TEL RES
〔背景资料〕中国国房景气指数各分项指数及明细表
CMN CN ASIA EMRG CFACT ECI
REA
〔背景资料〕中国城镇居民储户调查各分项指数及明细一览表
CMN CN ASIA EMRG CFACT FIN
BNK CEN MCE STX FUND
〔背景资料〕中国国际收支主要项目变动情况一览表
CMN CN ASIA EMRG CFACT
FRX DBT
＊＊＊＊报摘、杂志摘录＊＊＊＊
《中国报摘》--XX报X月X日 CMN CN PRESS ASIA EMRG
《香港报摘》--XX报X月X日 CMN HK CN PRESS ASIA
《台湾报摘》--XX报X月X日 CMN TW PRESS ASIA EMRG
〔专栏节选〕--今周刊 CMN TW ASIA EMRG PRESS
COPINI
〔港报社评〕 --X报X月X日 CMN HK CN PRESS ASIA
EMRG COPINI
〔港报财经评论〕--X报X月X日 CMN HK CN PRESS ASIA
COPINI
《港报快速浏览》--X月X日报摘,社评及财经评论
CMN HK CN PRESS ASIA
TOP COPINI
＊＊＊＊台湾经济数据＊＊＊＊
〔台湾数据〕X月消费者物价指数(CPI) CMN [TW/CPICN] TW ASIA EMRG ECI
MCE
〔台湾数据〕第X季国内生产总值(GDP) CMN [TW/GDPCN] TW ASIA EMRG ECI
MCE
〔台湾数据〕贸易收支,经常帐以及进出口数据
CMN [TW/TRDCN] TW ASIA EMRG ECI
MCE TRD
〔台湾数据〕X月工业生产 CMN [TW/INDCN] TW ASIA EMRG ECI
MCE
〔台湾数据〕X月失业率 CMN [TW/JOBCN] TW ASIA EMRG ECI
MCE JOB
〔台湾数据〕X月M2货供额 CMN [TW/MONCN] TW ASIA EMRG ECI
MCE MMT
〔台湾数据〕X月外汇存底 CMN [TW/RESCN] TW ASIA EMRG ECI
MCE
〔背景资料〕台湾经济指标历史数据一览表
CMN TW ECI MCE CFACT
ASIA EMRG
(完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。