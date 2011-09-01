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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 09:26 BJT

****路透中文金融市场新闻使用代码一览表****

EMRG

《中国国债发行日程表》--X月X日 CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT

ISU DIARY

《中国金融债发行日程表》--X月X日 CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT

ISU DIARY

《中国可转债发行日程表》--X月X日 CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT

ISU DIARY

《中国企业债发行日程表》--X月X日 CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT

ISU DIARY

《中国公司债发行日程表》--X月X日 CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT

ISU DIARY

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》

CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT

ISU DIARY

《中国债券市场每日交易备忘》--X月X日

CMN CN ASIA EMRG DBT

DIARY

《中国200X年国债发行中标明细表》--X月X日

CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT

GVD ISU

《中国200X年已发行金融债一览表》--X月X日

CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT

BNK ISU

《中国2000年以来国债发行情况一览表》--X月X日

CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT

GVD ISU

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--X月X日

CMN [CN/DBTCN] CN AISA EMRG DBT ISU

MMT DIARY

《台湾待发行公债及公司债一览表》--X月X日

CMN TW DBT ISU ASIA

EMRG DIARY

《欧美主要国家债券发行预告》--X月X日-X月X日

CMN [D/DIARYCN] US EUROP GVD DBT

ISU

〔美国债市〕公债发行日程表 CMN [USAUC/CN] US DBT GVD ISU

DIARY

〔美国债市〕X月X日当周外国央行持有美债数量--FED

CMN [USHOLD/CN] US CEN GVD DBT

DRV ANG FED

〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

CMN [KEYINT/CN] INT CFACT+

国家及区域代码

〔背景资料〕主要国家指标利率历来变动一览

CMN CEN INT CFACT AU CH

GB CN KR JP US

EUROP

〔背景资料〕中国人民银行X季度公开市场操作一览表

CMN [CN/MMTCN] CN CEN DBT MMT ASIA

EMRG CFACT

＊＊＊＊股市报导＊＊＊＊

《市场热谈》 CMN CN EMRG IPO HK STX

〔中国股市〕盘中观察﹑收盘 CMN [.SSCN] CN STX EMRG ASIA

〔中国个股〕上市公司相关报导 CMN CN ASIA EMRG+行业别

〔中国新股〕沪/深新股预期 CMN CN ISU ASIA EMRG

+行业别

〔中港个股〕上市公司相关报导 CMN CN HK ASIA

EMRG+行业别

〔中港股业绩〕上市公司业绩相关报导 CMN CN HK RES ASIA

EMRG+行业别

〔中国热股〕上市公司盘中报导 CMN [.SSCN] CN HOT EMRG ASIA

+行业别

《中国和香港两地上市A+H股股价对比表》

CMN [AH/CN] CN HK EMRG ASIA STX

BNK ENR AIR

《中国上海/深圳证交所A+B股股价对比表》

CMN [AB/CN] CN EMRG ASIA STX

〔香港股市〕盘前预测(选做)﹑开盘﹑收盘

CMN [.HKCN] CN HK STX ASIA

〔香港热股〕上市公司盘中报导 CMN [.HKCN] CN HK HOT STX ASIA

〔中港股市〕收盘报导 CMN [.HKCN][.SSCN] CN HK STX ASIA

〔台湾股市〕开盘﹑收盘 CMN [.TWCN] TW STX EMRG ASIA

〔台湾热股〕上市公司盘中报导 CMN TW HOT EMRG ASIA

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--X月X日

CMN [CTMT/CN] US STX TW CN HK

ASIA EMRG

〔美国股市〕开盘 CMN [.NCN] US STX

〔美国股市〕收盘 CMN [.NCN] US STX

〔美国股市〕ADR收盘 CMN [ADR/CN] US STX TW CN HK JP

EMRG ASIA EUROP

〔美股盘前〕〔美股盘後〕 CMN [XHR/USCN] US STX

《美股动态》 CMN [STXNEWS/CN] US STX

〔美国热股〕 CMN [HOT/STXCN] US STX HOT

〔欧洲股市〕收盘 CMN [.EUCN] DE FR GB STX EUROP

〔日本股市〕外资券商盘前下单情况 CMN JP STX ASIA

〔日本股市〕开盘、早市收盘、收盘 CMN [.TCN] JP STX ASIA

〔韩国股市〕开盘﹑收盘 CMN [.KSCN] KR STX EMRG ASIA

〔东南亚股市〕收盘 CMN [.SOCN] ASIA EMRG STX SG TH

MY ID PH

〔东南亚热股〕上市公司盘中报导 CMN ASIA EMRG STX+国家

+行业代码

〔澳洲股市〕收盘 CMN [.AXCN] AU STX ASIA

〔加拿大股市〕收盘 CMN [.TOCN] CA STX

《重要新闻快速浏览》--全球股市X月X日收盘报导

CMN TOP STX+国家+

区域代码

《美国上市公司业绩公布日程表》--X月X日

CMN [US/RESFCN] US RES RESF

《美股本周展望》 CMN [.N/OCN] US STX

《中国已公布新股发行上市日程表》--X月X日

CMN [ISU/CN] CN ISU STX ASIA

EMRG

《香港股市已公布新股发行上市日程表》--X月X日

CMN [HK/IPOCN] HK IPO ISU ASIA STX

DIARY

《香港股市拟发行新股一览表》--X月X日

CMN [HK/IPOCN] HK IPO ISU ASIA STX

DIARY

《台湾待发行新股一览表》--X月X日 CMN [TW/IPOCN] TW IPO ISU ASIA EMRG

STX DIARY

《中国基金发行日程表》--X月X日 CMN CN ASIA EMRG FUND

DIARY

〔亚洲股市〕X月X日当周外资在五个亚洲股市的买卖情况

CMN ASIA EMRG STX KR PH

ID TW TH

〔中国基金〕大中华地区基金市场月报--理柏

CMN [FUN

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