路透中文金融市场新闻使用代码一览表****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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《中国国债发行日程表》--X月X日 CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT
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《中国金融债发行日程表》--X月X日 CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT
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《中国可转债发行日程表》--X月X日 CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT
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《中国企业债发行日程表》--X月X日 CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT
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《中国公司债发行日程表》--X月X日 CMN [CN/DBTCN] CN ASIA EMRG DBT
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《中国短期融资券及中期票据发行日程表》
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《中国债券市场每日交易备忘》--X月X日
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《中国200X年国债发行中标明细表》--X月X日
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《中国200X年已发行金融债一览表》--X月X日
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《中国2000年以来国债发行情况一览表》--X月X日
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《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--X月X日
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MMT DIARY
《台湾待发行公债及公司债一览表》--X月X日
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《欧美主要国家债券发行预告》--X月X日-X月X日
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〔美国债市〕公债发行日程表 CMN [USAUC/CN] US DBT GVD ISU
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〔美国债市〕X月X日当周外国央行持有美债数量--FED
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DRV ANG FED
〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表
CMN [KEYINT/CN] INT CFACT+
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〔背景资料〕主要国家指标利率历来变动一览
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〔背景资料〕中国人民银行X季度公开市场操作一览表
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＊＊＊＊股市报导＊＊＊＊
《市场热谈》 CMN CN EMRG IPO HK STX
〔中国股市〕盘中观察﹑收盘 CMN [.SSCN] CN STX EMRG ASIA
〔中国个股〕上市公司相关报导 CMN CN ASIA EMRG+行业别
〔中国新股〕沪/深新股预期 CMN CN ISU ASIA EMRG
+行业别
〔中港个股〕上市公司相关报导 CMN CN HK ASIA
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〔中港股业绩〕上市公司业绩相关报导 CMN CN HK RES ASIA
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〔中国热股〕上市公司盘中报导 CMN [.SSCN] CN HOT EMRG ASIA
+行业别
《中国和香港两地上市A+H股股价对比表》
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《中国上海/深圳证交所A+B股股价对比表》
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〔香港股市〕盘前预测(选做)﹑开盘﹑收盘
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〔香港热股〕上市公司盘中报导 CMN [.HKCN] CN HK HOT STX ASIA
〔中港股市〕收盘报导 CMN [.HKCN][.SSCN] CN HK STX ASIA
〔台湾股市〕开盘﹑收盘 CMN [.TWCN] TW STX EMRG ASIA
〔台湾热股〕上市公司盘中报导 CMN TW HOT EMRG ASIA
《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--X月X日
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〔美国股市〕开盘 CMN [.NCN] US STX
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〔美国股市〕ADR收盘 CMN [ADR/CN] US STX TW CN HK JP
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〔美股盘前〕〔美股盘後〕 CMN [XHR/USCN] US STX
《美股动态》 CMN [STXNEWS/CN] US STX
〔美国热股〕 CMN [HOT/STXCN] US STX HOT
〔欧洲股市〕收盘 CMN [.EUCN] DE FR GB STX EUROP
〔日本股市〕外资券商盘前下单情况 CMN JP STX ASIA
〔日本股市〕开盘、早市收盘、收盘 CMN [.TCN] JP STX ASIA
〔韩国股市〕开盘﹑收盘 CMN [.KSCN] KR STX EMRG ASIA
〔东南亚股市〕收盘 CMN [.SOCN] ASIA EMRG STX SG TH
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〔东南亚热股〕上市公司盘中报导 CMN ASIA EMRG STX+国家
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〔澳洲股市〕收盘 CMN [.AXCN] AU STX ASIA
〔加拿大股市〕收盘 CMN [.TOCN] CA STX
《重要新闻快速浏览》--全球股市X月X日收盘报导
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《美国上市公司业绩公布日程表》--X月X日
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《美股本周展望》 CMN [.N/OCN] US STX
《中国已公布新股发行上市日程表》--X月X日
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《香港股市已公布新股发行上市日程表》--X月X日
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《香港股市拟发行新股一览表》--X月X日
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《台湾待发行新股一览表》--X月X日 CMN [TW/IPOCN] TW IPO ISU ASIA EMRG
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《中国基金发行日程表》--X月X日 CMN CN ASIA EMRG FUND
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〔亚洲股市〕X月X日当周外资在五个亚洲股市的买卖情况
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〔中国基金〕大中华地区基金市场月报--理柏
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。