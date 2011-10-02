路透中文金融市场新闻使用代码一览表****

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
D/LIPCN] FUND RCH STX FRX DBT
CN HK TW ASIA EMRG
理柏x月基金报告 (台湾)
CMN [FUND/LIPCN] FUND RCH COPINI TW
ASIA EMRG
美国基金 x月投资者对美国股票基金加减码--ICI
CMN US FUND STX MMT ECI
美国基金 x月股票基金净流入情况--理柏
CMN US FUND STX MMT ECI
美国基金 当周货币市场共同基金资产
CMN US FUND STX MMT DBT
美国基金 X月共同基金资金流向状况--ICI
CMN US FUND STX MMT DBT
＊＊＊＊能源报导＊＊＊＊
〔国际油市〕NYMEX原油期货 CMN [O/NCN] US CRU DRV COM
〔国际油市〕NYMEX原油期货亚洲电子盘 CMN [O/SCN] SG CRU DRV COM
〔国际油市〕亚洲柴油 CMN [MDIS/ACN] PROD ASIA EMRG COM
〔国际油市〕亚洲燃料油裂解价差 CMN [FUEL/ACN] PROD ASIA ID COM
〔国际油市〕亚洲石脑油 CMN [LDIS/ACN] PROD DRV ASIA COM
〔CFTC报告〕NYMEX原油 CMN [CFTC/CRUCN] US CRU PROD DRV COM
《重要新闻快速浏览》—能源市场报导
CMN CRU PROD TOP COM
《亚洲原油展望》 CMN [ASIA/CRUCN] ASIA CRU DRV COM
《亚洲油品展望》 CMN [ASIA/PRODCN] ASIA PROD DRV COM
〔路透调查〕上周美国原油库存 CMN US CRU CPOLL
EIA/API周度库存比较 CMN [EIA/APICN] US CRU
〔表格〕中国原油/成品油月度进出口 CMN [O/CHINACN] CN CRU COM
＊＊＊＊金属/贵金属报导＊＊＊＊
〔全球金市〕 CMN [GOL/HCN] US EUROP ASIA JP GB GOL DRV COM
〔金属期市〕LME期铜、沪铜 CMN [MET/LCN] GB US EUROP MET
DRV COM
《重要新闻快速浏览》—基本金属和贵金属报导
CMN MET ASIA JP GOL DRV
EUROP GB TOP US COM
MET COM
〔表格〕X月X日SPDR黄金持仓量 CMN [SPDR/CN] GOL COM
〔表格〕中国金属/贵金属月度进出口 CMN [M/CHINACN] CN MET COM
〔表格〕LME库存最新变化-- X月X日 CMN [LME/S1CN] MET GB EUROP COM
伦敦金1030/1500定盘价 CMN [GOL/FIXCN] GOL GB EUROP COM
〔CFTC报告〕COMEX期金 CMN [CFTC/GOLCN] US DRV GOL COM
〔CFTC报告〕COMEX期铜 CMN [CFTC/COPCN] US MET DRV COM
＊＊＊＊农产品/软性商品报导＊＊＊＊
〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数 CMN [BALTIC/CN] COM SHP
〔纽约期市〕软性商品收盘 CMN [SOF/LCN] COM SOF SFTS US GB
SUG COF COC DRV GRA
〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货 CMN [SOY/CCN] US GRA DRV COM
〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货 CMN [WHE/CCN] GRA DRV US COM
〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货 CMN [COR/CCN] GRA MEAL OILS LIV US
DRV AGRI COM
〔芝加哥期市〕CBOT谷物亚洲盘 CMN [GRA/CCN] US ASIA GRA DRV
〔纽约期市〕ICE棉花期货 CMN [COT/NCN] COT US DRV GRA COM
《重要新闻快速浏览》--农产品及经济作物报导 AR TOP GRA RUB DRV COM
CMN US JP BR COM ASIA MEAL
〔亚洲橡胶〕日间交易 CMN [RUB/ASCN] JP ASIA RUB DRV TH
MY ID EMRG CN COM
〔马来西亚期市〕棕榈油期货 CMN [PALM/CN] MY OILS GRA COM
〔CFTC报告〕CBOT大豆 CMN [CFTC/SOYCN] US GRA OILS MEAL COM
〔CFTC报告〕CBOT小麦 CMN [CFTC/WHECN] US GRA MEAL DRV COM
〔CFTC报告〕CBOT玉米 CMN [CFTC/CORCN] US GRA MEAL DRV COM
〔CFTC报告〕ICE棉花 CMN [CFTC/COTCN] US GRA DRV COT COM
〔表格〕中国农产品月度进出口 CMN [G/CHINACN] CN GRA COM
(完)
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
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