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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 07:01 BJT

****路透中文金融市场新闻使用代码一览表****

D/LIPCN] FUND RCH STX FRX DBT

CN HK TW ASIA EMRG

理柏x月基金报告 (台湾)

CMN [FUND/LIPCN] FUND RCH COPINI TW

ASIA EMRG

美国基金 x月投资者对美国股票基金加减码--ICI

CMN US FUND STX MMT ECI

美国基金 x月股票基金净流入情况--理柏

CMN US FUND STX MMT ECI

美国基金 当周货币市场共同基金资产

CMN US FUND STX MMT DBT

美国基金 X月共同基金资金流向状况--ICI

CMN US FUND STX MMT DBT

＊＊＊＊能源报导＊＊＊＊

〔国际油市〕NYMEX原油期货 CMN [O/NCN] US CRU DRV COM

〔国际油市〕NYMEX原油期货亚洲电子盘 CMN [O/SCN] SG CRU DRV COM

〔国际油市〕亚洲柴油 CMN [MDIS/ACN] PROD ASIA EMRG COM

〔国际油市〕亚洲燃料油裂解价差 CMN [FUEL/ACN] PROD ASIA ID COM

〔国际油市〕亚洲石脑油 CMN [LDIS/ACN] PROD DRV ASIA COM

〔CFTC报告〕NYMEX原油 CMN [CFTC/CRUCN] US CRU PROD DRV COM

《重要新闻快速浏览》—能源市场报导

CMN CRU PROD TOP COM

《亚洲原油展望》 CMN [ASIA/CRUCN] ASIA CRU DRV COM

《亚洲油品展望》 CMN [ASIA/PRODCN] ASIA PROD DRV COM

〔路透调查〕上周美国原油库存 CMN US CRU CPOLL

EIA/API周度库存比较 CMN [EIA/APICN] US CRU

〔表格〕中国原油/成品油月度进出口 CMN [O/CHINACN] CN CRU COM

＊＊＊＊金属/贵金属报导＊＊＊＊

〔全球金市〕 CMN [GOL/HCN] US EUROP ASIA JP GB GOL DRV COM

〔金属期市〕LME期铜、沪铜 CMN [MET/LCN] GB US EUROP MET

DRV COM

《重要新闻快速浏览》—基本金属和贵金属报导

CMN MET ASIA JP GOL DRV

EUROP GB TOP US COM

MET COM

〔表格〕X月X日SPDR黄金持仓量 CMN [SPDR/CN] GOL COM

〔表格〕中国金属/贵金属月度进出口 CMN [M/CHINACN] CN MET COM

〔表格〕LME库存最新变化-- X月X日 CMN [LME/S1CN] MET GB EUROP COM

伦敦金1030/1500定盘价 CMN [GOL/FIXCN] GOL GB EUROP COM

〔CFTC报告〕COMEX期金 CMN [CFTC/GOLCN] US DRV GOL COM

〔CFTC报告〕COMEX期铜 CMN [CFTC/COPCN] US MET DRV COM

＊＊＊＊农产品/软性商品报导＊＊＊＊

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数 CMN [BALTIC/CN] COM SHP

〔纽约期市〕软性商品收盘 CMN [SOF/LCN] COM SOF SFTS US GB

SUG COF COC DRV GRA

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货 CMN [SOY/CCN] US GRA DRV COM

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货 CMN [WHE/CCN] GRA DRV US COM

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货 CMN [COR/CCN] GRA MEAL OILS LIV US

DRV AGRI COM

〔芝加哥期市〕CBOT谷物亚洲盘 CMN [GRA/CCN] US ASIA GRA DRV

〔纽约期市〕ICE棉花期货 CMN [COT/NCN] COT US DRV GRA COM

《重要新闻快速浏览》--农产品及经济作物报导 AR TOP GRA RUB DRV COM

CMN US JP BR COM ASIA MEAL

〔亚洲橡胶〕日间交易 CMN [RUB/ASCN] JP ASIA RUB DRV TH

MY ID EMRG CN COM

〔马来西亚期市〕棕榈油期货 CMN [PALM/CN] MY OILS GRA COM

〔CFTC报告〕CBOT大豆 CMN [CFTC/SOYCN] US GRA OILS MEAL COM

〔CFTC报告〕CBOT小麦 CMN [CFTC/WHECN] US GRA MEAL DRV COM

〔CFTC报告〕CBOT玉米 CMN [CFTC/CORCN] US GRA MEAL DRV COM

〔CFTC报告〕ICE棉花 CMN [CFTC/COTCN] US GRA DRV COT COM

〔表格〕中国农产品月度进出口 CMN [G/CHINACN] CN GRA COM

(完)

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