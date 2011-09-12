〔标题新闻〕奥巴马提议加税以为4,470亿美元经济刺激计划注资,主要目标是富人--白宫预算主管

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
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路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.215% +1.5 -0.230% 五年期公债 -0.085% +1.5 -0.100% 10年期公债 0.095% +0.0 0.095% 20年期公债 0.720% +3.5 0.685% 30年期公债 0.895% +3.0 0.865% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.55 -0.21 149.76 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债