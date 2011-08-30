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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 11:27 BJT

《外汇动态》新西兰数据提振新西兰元大涨,止损买入指令被触发

0308GMT---新西兰元上涨,因股市走高和该国房屋建筑许可跳升13%提振风险偏好.新西兰元/美元大涨0.7%至一个月高位0.8526美元左右,纽约交易时段报0.8460,在0.8510上方的止损买入指令被触发.

一些东京的交易商称,一些中长期投资大户买入新西兰元;还有交易商称,高频交易者和投机客也大量买入新西兰元.

新西兰元技术面非常看涨,日图连续第二天高于一目均衡云区,而55日和21日移动均线出现金叉.

新西兰元兑澳元AUDNZD=R升至两周高位,最新价上涨0.5%报1.2513新西兰元.(完)

--编译 李富强;审校 徐文焰

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