〔中国个股〕上海汽车7月汽车销量为27万辆,同比下降2.97%

路透上海8月5日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周五公布产销快报,7月下属各家企业共实现汽车销售270,439辆,同比下降2.97%.

上海汽车并称,今年前七个月共销售汽车227万4,463辆,同比增长10.82%.

快报显示,7月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为77,168辆,同比下降7.79%;而上海通用当月销售94,260辆,同比增长17.4%.

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,前七个月共实现销售654,019辆,同比增长22.39%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则共销售706,332辆,同比增长26.07%.

上海汽车旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司前七个月销售90,978辆,同比下降2.38%.

另据中国证券报周五引述全国乘用车市场联席会秘书长饶达称,7月中国乘用车市场产销数据将低于6月,同比增幅也略低于6月.

上海汽车周四收报17.05元,一个月来累计下跌11%.(完)

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