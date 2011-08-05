〔中国个股〕上海汽车7月汽车销量为27万辆,同比下降2.97%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月5日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周五公布产销快报,7月下属各家企业共实现汽车销售270,439辆,同比下降2.97%.
上海汽车并称,今年前七个月共销售汽车227万4,463辆,同比增长10.82%.
快报显示,7月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为77,168辆,同比下降7.79%;而上海通用当月销售94,260辆,同比增长17.4%.
上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,前七个月共实现销售654,019辆,同比增长22.39%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则共销售706,332辆,同比增长26.07%.
上海汽车旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司前七个月销售90,978辆,同比下降2.38%.
另据中国证券报周五引述全国乘用车市场联席会秘书长饶达称,7月中国乘用车市场产销数据将低于6月,同比增幅也略低于6月.
上海汽车周四收报17.05元,一个月来累计下跌11%.(完)
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--发稿 林琦; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。