〔中国经济〕加大小型微型企业信贷支持和税收扶持力度--国务院

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透北京10月12日电---中国总理温家宝周三主持国务院常务会议称,将加大对小型微型企业的信贷支持和税收扶持力度.对达到要求的小金融机构继续执行较低存款准备金率,并适当提高银行对小型微型企业贷款不良率的容忍度.
中国政府网新闻稿并援引该会议内容称,将拓宽小型微型企业融资渠道,逐步扩大该类企业集合票据、集合债券、短期融资券发行规模;同时,加大对小型微型企业税收扶持力度,提高其增值税和营业税起征点.
会议表示,将小型微利企业减半徵收企业所得税政策,延长至2015年底并扩大范围;将金融企业中小企业贷款损失准备金税前扣除政策延长至2013年底.
此外,还要有效遏制民间借贷高利贷化倾向,依法打击非法集资、金融传销等违法活动;严格监管,禁止金融从业人员参与民间借贷.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类