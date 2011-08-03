〔中国新债〕财政部下周三招标280亿元固息国债,为第16期30年品种续发

路透上海8月3日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(10日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行280亿元人民币记账式固息国债,为今年第16期30年品种续发.

今年第16期国债起息日为6月23日,票面利率4.5%,按半年付息.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员不进行追加投标.

该期续发国债竞争性招标时间为8月10日上午9:30-10:30,8月11日开始续发行,8月15日续发行结束,续发行部分从8月17日起与原发行部分合并上市交易.(完)

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