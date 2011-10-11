版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 11:06 BJT

〔中国企业〕中电投拟转让福建海峡银行2.387%股权,挂牌价1.48亿元

路透北京10月11日电---中国电力投资有限公司拟转让福建海峡银行股份有限公司5,445万股,或2.387%股权,周二在产权交易所的挂牌价格为1.48亿元人民币.

周二刊登在北京产权交易所的公告显示,标的企业--福建海峡银行股份有限公司的大股东为福州市投资管理公司,持股比例8.4%.

福州市马尾区财政局和世纪财富投资有限公司分别持股7.2%和4.69%,为第二、三大股东.

数据显示,福建海峡银行2010年实现净利润6亿元人民币,营业收入13.2亿元.经营范围包括办理人民币存款、贷款、结算业务等.(完)

更多详情,请点选北京产权交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐