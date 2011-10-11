〔中国企业〕中电投拟转让福建海峡银行2.387%股权,挂牌价1.48亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月11日电---中国电力投资有限公司拟转让福建海峡银行股份有限公司5,445万股,或2.387%股权,周二在产权交易所的挂牌价格为1.48亿元人民币.
周二刊登在北京产权交易所的公告显示,标的企业--福建海峡银行股份有限公司的大股东为福州市投资管理公司,持股比例8.4%.
福州市马尾区财政局和世纪财富投资有限公司分别持股7.2%和4.69%,为第二、三大股东.
数据显示,福建海峡银行2010年实现净利润6亿元人民币,营业收入13.2亿元.经营范围包括办理人民币存款、贷款、结算业务等.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。