〔韩国利率〕债券交易员大多认为央行10月连续第四个月按兵不动--调查

路透首尔10月11日电---周二公布的一项民间调查显示,绝大多数债券交易员和分析师预计,韩国央行本周将决定连续第四个月维持指标利率不变,因经济成长放缓且存在外部不确定因素.

韩国金融投资协会(KOFIA)在声明中称,96.3%的受访者认为,韩国央行货币政策委员会周四会议将决定维持七天回购协议利率KROCRT=ECI在3.25%不变.

"汇率波动率和高通胀压力是加息的理由,但围绕全球经济的不确定性...以及国内经济放缓,料将令央行止步,"声明称.

该行业组织上个月进行的类似调查显示,95.6%的受访者预期9月政策利率维持不变.

最近的调查在9月27日至10月3日期间进行,访问了203名债券交易员、基金经理和分析师.

韩国央行在7、8和9月都决定维持基准利率不变,符合市场预期.而今年上半年六次政策会议的结果中,有四次与市场普遍预期相悖.

越来越多分析师预期未来几个月韩国央行将按兵不动,一旦欧洲主权债务危机进一步损及经济成长和全球需求,央行甚至或将在明年转为放宽政策.(完)