〔韩国利率〕债券交易员大多认为央行10月连续第四个月按兵不动--调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月11日电---周二公布的一项民间调查显示,绝大多数债券交易员和分析师预计,韩国央行本周将决定连续第四个月维持指标利率不变,因经济成长放缓且存在外部不确定因素.
韩国金融投资协会(KOFIA)在声明中称,96.3%的受访者认为,韩国央行货币政策委员会周四会议将决定维持七天回购协议利率KROCRT=ECI在3.25%不变.
"汇率波动率和高通胀压力是加息的理由,但围绕全球经济的不确定性...以及国内经济放缓,料将令央行止步,"声明称.
该行业组织上个月进行的类似调查显示,95.6%的受访者预期9月政策利率维持不变.
最近的调查在9月27日至10月3日期间进行,访问了203名债券交易员、基金经理和分析师.
韩国央行在7、8和9月都决定维持基准利率不变,符合市场预期.而今年上半年六次政策会议的结果中,有四次与市场普遍预期相悖.
越来越多分析师预期未来几个月韩国央行将按兵不动,一旦欧洲主权债务危机进一步损及经济成长和全球需求,央行甚至或将在明年转为放宽政策.(完)
--编译 梁睿雪;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。