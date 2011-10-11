《热点透视》油市交易商与股市投资者观点不同,带来赚钱机遇

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann; 编译 兰秀娟

路透纽约10月10日电---经济忧虑对美国石油公司股价的冲击程度超过了对原油本身的打压.这要麽是因为股市投资者杀价购买石油开采商的股票,要麽就是因为大宗商品投资者过于看好商品市场.观点不同应该意味着有赚钱的机会.

的确,一直以来,原油投机客并不是完全对全球经济放缓所引发的忧虑无动于衷.美国西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油均自4月末所及高位大幅下挫.但与年初相比,油价走势还是相当不错的.WTI仅仅下滑10%,布兰特原油的涨幅逼近9%.而且在未来两年,期货市场料也不会出现大跌.

相比之下,投资于美国油气开采公司股票的投资者们就要更加紧张于全球经济放缓的威胁.标准普尔开采和生产类指数自2011年初以来已累计跌去近五分之一.因此,现在许多这类公司股票的估值似乎十分便宜.根据能源投资银行Tudor Pickering,现在这类公司的企业价值通常是2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估值的约4.8倍,远低于2005年以来一直保持着的平均值5.8.

Tudor Pickering估计,包括Apache(APA.N)、EOG(EOG.N)、Devon Energy(DVN.N)和西方石油(Occidental Petroleum)(OXY.N)在内的油气行业的企业价值,较之于探明储量的市场价值有20%的折价.

如果原油交易商真的相对热衷于追高油价,那麽油气类股的价格就真的是太便宜了.若原油价格再跌15%,油气类股就不会显得那样廉价了.期货市场预计,一年後布兰特原油将来到100美元.这似乎没有考虑到未来全球经济遭遇挫折(例如,欧洲情势恶化令市场进一步震荡)、导致需求走疲这一因素.

但投资者可能也不必因此就从套利机会中锁定获利.不管油价怎样波动,商品和股票市场未来的价差应会缩窄.押注石油开采公司的股价将会随着油价行情而上涨,似乎是明智之选.(完)