〔中国货币市场〕回购利率跌幅收窄,紧缩预期令机构难以彻底放松

路透上海10月11日电---中国银行间市场周二早盘回购利率继续下跌,但跌幅收窄.流动性宽松下有利可图的资金价格吸引机构继续融出资金,但紧缩预期仍影响市场信心,业内人士预测,近期资金价格将呈现缓慢下行的趋势.

交易员表示,本周央行公开市场操作将以平滑到期资金为主要目的,因此对流动性影响有限.他并称,目前各家银行用于上缴的准备金款项已基本备齐,以目前充裕的资金面推测,下轮准备金缴款影响不大.

"(资金成本)总归有个合理区间的,不会无限制的下,毕竟市场悲观预期还在."上海一银行交易员称.

上述交易员预测,在政策真空期内,充裕的资金供给将使得资金成本逐渐下行,至10月中下旬隔夜回购利率有望达到3%左右.但市场紧张神经难以彻底放松,令资金成本持续下行承压.

中国人民银行公开市场今日将进行900亿元人民币正回购操作.期限为28天和七天.央行稍後招标发行100亿元人民币一年期央票,发行收益率仍将持稳于3.5840%.[ID:nCN2011593]

中金公司最新报告预计,10月份资金面比9月份略有改善,但还难以明显宽松,7天回购

利率均值估计在3.7-4%之间.[ID:nCN2011677]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4524 3.826 -37.36

七天CN7DRP=CFXS 4.2035 4.4388 -23.53

14天CN14DRP=CFXS 4.4407 4.4822 -4.15 -----------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4508 3.8282 -37.74

七天CHICNY7D=CFXS 4.2605 4.4596 -19.91

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