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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 16:37 BJT

〔表格〕英国8月工业生产较前月上升0.2%,较上年同期下降1.0%

路透伦敦10月11日电---英国国家统计局周二公布的数据显示:

* 英国8月工业生产较前月上升0.2%,预估为下降0.2%,较上年同期下降1.0%

* 英国8月制造业产出较前月下滑0.3%,预估为下滑0.2%

* 英国8月制造业产出较上年同期上升1.5%,为2010年2月以来最弱表现

* 英国8月制造业产出较前月表现为4月以来最弱

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