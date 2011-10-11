〔表格〕英国8月工业生产较前月上升0.2%,较上年同期下降1.0%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月11日电---英国国家统计局周二公布的数据显示:
* 英国8月工业生产较前月上升0.2%,预估为下降0.2%,较上年同期下降1.0%
* 英国8月制造业产出较前月下滑0.3%,预估为下滑0.2%
* 英国8月制造业产出较上年同期上升1.5%,为2010年2月以来最弱表现
* 英国8月制造业产出较前月表现为4月以来最弱
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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