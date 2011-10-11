《企业看点》--10月11日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔10月11日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 原油交易商Gunvor创始人之一对商业日报Vedomosti表示,该公司在俄罗斯海运原油出口中所占比重已降至不到20%.[ID:nL5E7LA2E8]
* 悉尼先驱晨报周二报导称,澳洲外资投资审核局(FIRB)将阻止中国汉龙矿业对澳洲Sundance Resources(SDL.AX)的收购,直到完成一宗内部交易调查.[ID:nL3E7LA2YX].(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。