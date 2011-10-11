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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 12:32 BJT

《企业看点》--10月11日财务活动报导摘要

路透班加罗尔10月11日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 原油交易商Gunvor创始人之一对商业日报Vedomosti表示,该公司在俄罗斯海运原油出口中所占比重已降至不到20%.[ID:nL5E7LA2E8]

* 悉尼先驱晨报周二报导称,澳洲外资投资审核局(FIRB)将阻止中国汉龙矿业对澳洲Sundance Resources(SDL.AX)的收购,直到完成一宗内部交易调查.[ID:nL3E7LA2YX].(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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