《热点透视》欧洲危机可能让美国收购业者沉寂一阵子

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撰稿 Agnes T. Crane 编译 王冠中

路透纽约10月10日电---对欧洲情势的担忧和不确定感,推高了美国信贷成本.根据一项备受关注的指标,垃圾级债券收益率(殖利率)已较合理水准高出近5个百分点.在官员们惊慌犹疑不定之际,可能意味着并购银行和收购大亨会沉寂一阵子.

各国央行上周宣布的最新举措,以及法国和德国近期在协商上取得的进展,应会对欧元区略有助益,但仍无法化解让欧美投资人的心魔,也就是希腊违约引发类似雷曼兄弟破产造成的金融危机.

这样的可能性让投资人避开风险债券,尽管美国联邦储备理事会(FED)祭出了最大的努力要推投资人一把.美联储推出的卖短买长(扭转操作,twist operation)旨在拉低美国长期利率,迫使投资人寻求更高收益的投资工具.但市场还在挣扎.

根据资深分析师Martin Fridson,在通常的情况下,垃圾债券市场的借贷方会支付较美债平均高出3.7个百分点的利率.但实际上,现在溢价幅度高达约8.5个百分点,该利差自5月开始随着对希腊、爱尔兰和葡萄牙问题扩散至意大利和西班牙的忧虑同步升高.

这所谓欧猪五国(PIIGS)的利差,看起来和欧洲领导人一样顽固.该利差可能会随着股市震荡起伏,但在投资人确信欧元区债务危机完全解除前,这样的溢价情况不会消失.而危机看来也不会在短时间内解除.

这对投资银行来说是更大的坏消息,根据汤森路透的数据,投资银行第三季服务费收入大减近40%.而杠杆收购金额则减少了16%,且仍比2007年水准低许多.

想要达成交易,私募股权公司可能需要投入更多自身的资本.相反地,在目前的利率水准,以及美国小型企业仍苦于难以向银行融资的环境下,这些原本习惯于借款进行收购的公司,或许应该考虑转为做放贷方.(完)