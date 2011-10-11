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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 13:13 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨幅,受股市走高及中国救市消息提振

* 澳元触及平价水准,年底前或可升至1.05美元

* 新西兰元较上周低位上涨5%,澳元升6.3%

路透悉尼/惠灵顿10月11日电---澳元和新西兰元周二持稳,并对涨幅进行巩固,此前德法两国承诺解决欧元区债务危机,引发市场回调.

澳元兑美元AUD=守在0.9960美元,周一一度跳涨2.3%至1.0016美元,创去年6月以来最大单日升幅.周二数次短暂触及平价水准,但未能维持.

花旗驻新加坡分析师Todd Elmer预计澳元无法维持近期升速,但认为近期有理由乐观.

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