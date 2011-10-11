〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨幅,受股市走高及中国救市消息提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 澳元触及平价水准,年底前或可升至1.05美元
* 新西兰元较上周低位上涨5%,澳元升6.3%
路透悉尼/惠灵顿10月11日电---澳元和新西兰元周二持稳,并对涨幅进行巩固,此前德法两国承诺解决欧元区债务危机,引发市场回调.
澳元兑美元AUD=守在0.9960美元,周一一度跳涨2.3%至1.0016美元,创去年6月以来最大单日升幅.周二数次短暂触及平价水准,但未能维持.
花旗驻新加坡分析师Todd Elmer预计澳元无法维持近期升速,但认为近期有理由乐观.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。