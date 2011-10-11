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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 13:30 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持近于109美元,受欧洲乐观人气与科威特罢工支撑

路透新加坡10月11日电---布兰特原油周二持于每桶109美元附近,因市场谨慎乐观,认为欧洲领导人承诺解决该地区债务危机之後,欧洲银行业可能躲过金融危机.而石油输出国组织(OPEC)成员国科威特的罢工可能危及出口.

全球股票和商品市场周一反弹,此前德法领导人承诺月底前拿出计划,解决希腊债务问题并对欧洲银行进行资本重组,提振市场人气.

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