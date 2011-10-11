〔国际油市〕布兰特原油持近于109美元,受欧洲乐观人气与科威特罢工支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月11日电---布兰特原油周二持于每桶109美元附近,因市场谨慎乐观,认为欧洲领导人承诺解决该地区债务危机之後,欧洲银行业可能躲过金融危机.而石油输出国组织(OPEC)成员国科威特的罢工可能危及出口.
全球股票和商品市场周一反弹,此前德法领导人承诺月底前拿出计划,解决希腊债务问题并对欧洲银行进行资本重组,提振市场人气.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。