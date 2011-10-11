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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 13:56 BJT

〔澳洲股市〕收升0.6%,录得连续第五个交易日上涨

路透悉尼10月11日电---澳洲股市周二上涨0.63%,至五周最高收位,得益于化解欧债危机的解决方案似有进展.

权重金融股和资源类股领涨.

Maquarie Group(MQG.AX)升2.74%,Toll HoldingsTOL.AX上涨2.4%至4.66澳元;Santos(STO.AX)扬升2.7%,报12.66澳元.

现货金价格周二走高,延续隔夜劲升逾2%的涨势,推动金矿商Newcrest(NCM.AX)股价上涨1.5%,至36.40澳元.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数涨26.6点至4,227.6点,为连续第五日涨升.澳洲股市较上周的日低3,840点已累计弹升10%.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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