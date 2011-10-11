〔澳洲股市〕收升0.6%,录得连续第五个交易日上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼10月11日电---澳洲股市周二上涨0.63%,至五周最高收位,得益于化解欧债危机的解决方案似有进展.
权重金融股和资源类股领涨.
Maquarie Group(MQG.AX)升2.74%,Toll HoldingsTOL.AX上涨2.4%至4.66澳元;Santos(STO.AX)扬升2.7%,报12.66澳元.
现货金价格周二走高,延续隔夜劲升逾2%的涨势,推动金矿商Newcrest(NCM.AX)股价上涨1.5%,至36.40澳元.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数涨26.6点至4,227.6点,为连续第五日涨升.澳洲股市较上周的日低3,840点已累计弹升10%.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。