〔基金产业〕美国对冲基金Longacre因投资者撤资而关闭主要基金--媒体

路透10月11日电---美国对冲基金Longacre Fund Management LLC正在关闭一些主要基金,此前投资者撤出现金,显示市场动荡对一些对冲基金造成冲击,周一晚些时候数家媒体对此进行了报导.

据彭博社报导,首席运营官Jeremy Garber在一份邮件声明中称,位于纽约的Longacre基金将在年末返还资本金,但该公司将继续管理一些产品.

"考虑到这些要求,我们认为最佳行动路线就是有序地开始撤销这些专有Longacre基金,"彭博援引Garber的话报导称.

该公司高层对投资者和其他接近公司的人士表示,客户年底撤资要求造成的影响大于预期,华尔街日报援引知情人士称.

该报称,根据基金文件,2月Longacre资产为8.35亿美元.

路透无法立即联系到Longacre对此置评.(完)