〔基金产业〕美国对冲基金Longacre因投资者撤资而关闭主要基金--媒体

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月11日电---美国对冲基金Longacre Fund Management LLC正在关闭一些主要基金,此前投资者撤出现金,显示市场动荡对一些对冲基金造成冲击,周一晚些时候数家媒体对此进行了报导.
据彭博社报导,首席运营官Jeremy Garber在一份邮件声明中称,位于纽约的Longacre基金将在年末返还资本金,但该公司将继续管理一些产品.
"考虑到这些要求,我们认为最佳行动路线就是有序地开始撤销这些专有Longacre基金,"彭博援引Garber的话报导称.
该公司高层对投资者和其他接近公司的人士表示,客户年底撤资要求造成的影响大于预期,华尔街日报援引知情人士称.
该报称,根据基金文件,2月Longacre资产为8.35亿美元.
路透无法立即联系到Longacre对此置评.(完)
--编译 石冠兰; 审校 高琦
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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