〔中国股市〕沪综指午後由升转跌,汇金增持银行股难有效提振市场人气

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海/北京10月11日电---中国股市沪综指周二午盘由升转跌.尽管早盘受汇金增持银行股提振,股指一度大涨近2.9%,但对市场人气的提振效果有限.分析人士认为,市场正遇逢高减持,若後续缺乏利好消息,大盘或重回跌势.
北京时间14:15时,沪综指.SSEC报2,343.761点,跌1.026点,或0.04%;该股指今日高开2.43%後,并一度升至2,412.376的盘中高点.上证180金融指数.SSE180FI午盘涨幅亦收窄至1.48%.
"熊市气氛还未消除,没想到汇金增持的消息,反而提供了一个逢高减持的机会,"长江证券分析师宋中庆指出.
他并称,大盘下跌趋势已形成,很难一下子扭转.除非利好政策连续出台,否则很难令市场信心恢复.若是近日股市方面没有後续利好消息,大盘可能重回跌势,短期先看2,300点整数关口的支撑力度.
中央汇金公司昨日在二级市场自主购入工行(601398.SS)、农行(601288.SS)、中行(601988.SS)、建行(601939.SS)四大银行的股票,并将继续进行相关市场操作.据银行公告推算,汇金此次增持共耗资约1.97亿元.(完)
--发稿 林琦/尹嫄婷; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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