〔中国股市〕沪综指午後由升转跌,汇金增持银行股难有效提振市场人气

路透上海/北京10月11日电---中国股市沪综指周二午盘由升转跌.尽管早盘受汇金增持银行股提振,股指一度大涨近2.9%,但对市场人气的提振效果有限.分析人士认为,市场正遇逢高减持,若後续缺乏利好消息,大盘或重回跌势.

北京时间14:15时,沪综指.SSEC报2,343.761点,跌1.026点,或0.04%;该股指今日高开2.43%後,并一度升至2,412.376的盘中高点.上证180金融指数.SSE180FI午盘涨幅亦收窄至1.48%.

"熊市气氛还未消除,没想到汇金增持的消息,反而提供了一个逢高减持的机会,"长江证券分析师宋中庆指出.

他并称,大盘下跌趋势已形成,很难一下子扭转.除非利好政策连续出台,否则很难令市场信心恢复.若是近日股市方面没有後续利好消息,大盘可能重回跌势,短期先看2,300点整数关口的支撑力度.

中央汇金公司昨日在二级市场自主购入工行(601398.SS)、农行(601288.SS)、中行(601988.SS)、建行(601939.SS)四大银行的股票,并将继续进行相关市场操作.据银行公告推算,汇金此次增持共耗资约1.97亿元.(完)