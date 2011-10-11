〔东京汇市〕欧元守住周一巨大涨幅,受对欧盟问题的乐观情绪提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元兑美元跳升後,在1.3680/90面临主要阻力
* 澳元小跌,兑美元在平价水准略上方遭遇阻力
* 欧元可能出现空头回补,但不太可能维持反弹
* 欧元/美元买盘据称在1.36附近,卖盘在1.37上方
* 新兴亚洲货币显现企稳迹象
路透新加坡10月11日电---欧元周二守住上日巨大涨幅,此前对于欧盟新债务计划的希望引发深度空头市场的修正走势,但市场信心仍旧脆弱,因为欧洲领导人以前有太多次令人失望的纪录.
欧元兑美元EUR=持稳于1.3642美元.周一,欧元兑美元大涨2%,创15个月来最大单日百分比涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。