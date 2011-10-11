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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 13:54 BJT

〔东京汇市〕欧元守住周一巨大涨幅,受对欧盟问题的乐观情绪提振

* 欧元兑美元跳升後,在1.3680/90面临主要阻力

* 澳元小跌,兑美元在平价水准略上方遭遇阻力

* 欧元可能出现空头回补,但不太可能维持反弹

* 欧元/美元买盘据称在1.36附近,卖盘在1.37上方

* 新兴亚洲货币显现企稳迹象

路透新加坡10月11日电---欧元周二守住上日巨大涨幅,此前对于欧盟新债务计划的希望引发深度空头市场的修正走势,但市场信心仍旧脆弱,因为欧洲领导人以前有太多次令人失望的纪录.

欧元兑美元EUR=持稳于1.3642美元.周一,欧元兑美元大涨2%,创15个月来最大单日百分比涨幅.

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