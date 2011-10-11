〔中国外汇〕外汇交易中心取消人民币兑卢布和林吉特交易费

路透上海10月11日电---中国银行间外汇市场周二称,自10月10日起,银行间外汇市场(含询价和竞价两种交易方式)人民币对卢布交易费率和人民币对林吉特交易费率调整为零.

刊登在外汇交易中心网站的通知表示,取消上述收费的目的是为便利跨境贸易人民币结算业务开展、提高人民币对新兴市场货币交易的流动性,以及完善人民币对新兴市场货币直接汇率形成机制.

中国于去年8月及11月相继推出人民币对马来西亚林吉特和俄罗斯卢布交易,该两种货币对交易与美元等币种相比,交投并不活跃.

目前人民币外汇市场即期询价交易费率为万分之0.1,并根据交易量实行累进折扣优惠;人民币外汇即期竞价交易中,普通会员交易费率为万分之三.(完)

参看详情,请点击中国货币网站(here)