版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 14:17 BJT

〔韩国股市〕收涨1.6%,受炼油与券商类股上涨推动

路透首尔10月11日电---韩国股市周二收涨,此前美股强劲上涨,且市场乐观认为,德法领导人做出承诺之後,欧债危机将得以解决.

炼油商和券商帮助引燃大盘向上动能,其中包括GS Holdings(078930.KS)和三星证券(016360.KS)等个股.

韩国综合股价指数.KS11收涨1.62%报1,795.02点,但脱离盘中高点1,811.14点.(完)

--编译 李春喜;审校 张若琪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐