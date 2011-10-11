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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 14:18 BJT

〔日本股市〕收高2%创三周收盘高位,受德法誓言保护银行业提振

路透东京10月11日电---日股日经指数周二收高2%,创三周收盘高位,因外界冀望德国和法国对本月制定计划保护银行业的承诺,将抑制希腊债务危机的蔓延.

日经指数.N225上涨168.06点,报8,773.68点.东证股价指数.TOPX则升1.8%,收报755.00点.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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