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债券 | 2011年 10月 11日 星期二 14:53 BJT

〔欧洲金融〕德国银行业拒绝普遍的资本重整--电视台

路透法兰克福10月11日电---德国BDB银行业协会周二称,欧洲应仅按照个案基础审视银行资本重整事宜,而不是采取普遍的地毯式做法.

"德国银行业已补充资本金,目前经营良好,"BDB银行业协会常务董事Michael Kemmer在接受德国ARD电视台采访时表示.

Kemmer认为,政治家在考虑额外举措前,应遵循7月所达成协议中有关希腊公债减计21%的内容.

BDB机构代表德意志银行(DBKGn.DE)和德国商业银行(CBKG.DE)等大型银行.(完)

--编译 肖群英;审校 王丽鑫

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