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债券 | 2011年 10月 11日 星期二 14:35 BJT

〔欧元债市〕德债价格升高,斯洛伐克将就EFSF扩权计划投票

路透伦敦10月11日电---德国公债价格周二走高,因市场对为解决欧元区债务危机拿出共同解决方案的承诺存有疑虑,且斯洛伐克将在政见不一中就是否批准欧元区救援基金扩权进行投票.

德法领导人周日承诺11月初前拿出计划,通过拿出希腊债务问题和该地区银行资本重组解决方案来消除市场疑虑.

但市场对此心存谨慎,因近几个月欧洲国家领导人数次令人失望且德法在银行如何进行资本重组问题上存在意见分歧.

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