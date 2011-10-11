〔中国股市〕沪综指冲高回落小幅收升,汇金增持难以改善市场信心

路透北京10月11日电---中国股市沪综指周二冲高回落小幅收升,终结此前连续四日跌势.尽管早盘受汇金增持银行股提振,股指一度大涨近2.9%,但对信心提振效果则有限,午盘并一度翻绿.分析人士认为,未来市场走势仍将取决于政策面会否松动及宏观经济走势.

沪综指.SSEC收报2,348.516点,涨3.729点,或0.16%;该股指今日高开2.43%後,并一度升至2,412.376的盘中高点.上证180金融指数.SSE180FI收高1.64%.

同时,今日上海A股成交额大增57%至625亿元人民币,脱离昨日的33个月新低.

华泰证券分析师周林表示,市场冲高回落反映投资者信心依然很弱,且股指走升反令市场面临抛压.尽管汇金增持对稳定市场有一定促进,但非绝对作用,且无法解决市场上的所有问题.

"主要还要看政策能否松动,市场跌了那麽久信心不是一时半会儿能恢复的,"他称.

中央汇金公司昨日在二级市场自主购入工行(601398.SS)、农行(601288.SS)、中行(601988.SS)、建行(601939.SS)四大银行的股票,并将继续进行相关市场操作.据银行公告推算,汇金此次增持共耗资约1.97亿元.

长江证券分析师宋中庆亦指出,目前熊市气氛还未消除,汇金增持消息提供了逢高减持的机会.未来除非利好政策连续出台,否则很难令市场信心恢复.若股市没有後续利好,那麽大盘或重回跌势,短期先看2,300点整数关口的支撑力度.

中国即将于本周四开始陆续公布CPI等宏观经济数据.路透最新调查显示,中国三季度经济增速将继续下滑,9月居民消费价格指数(CPI)料同比上涨6.1%,较上月继续回落.[ID:nCN2010303]

沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,556.6点,跌0.5%,成交量为230,369手.(完)