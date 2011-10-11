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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 15:07 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元在急升後下滑

0639GMT---欧元兑美元EUR=下滑0.15%至1.3620.周一欧元急升,当时触及1.3698高位,因推出欧盟(EU)债务新方案的憧憬引发欧元强劲反弹.

交易员称,近期欧元有望进一步走高,得益于空头仓位在近日积聚,但料不会持续反弹,称在1.3700上方累积大量卖单.

美元指数.DXY升0.25%至77.704,周一曾跌落至77.340.

澳元兑美元AUD=D4则挫跌0.4%至0.9942美元,周一劲扬逾2%.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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