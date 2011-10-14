《Russell专栏》中国9月贸易数据,多者见多空者见空

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 田建华

路透新加坡10月13日电---数据统计最不可思议的,也最让人挠头的一点就是,通常你能按照自己的观点来解读数据,而中国的9月商品贸易数据无疑说明了这点.

对于多头来说,中国9月铜进口较上月大增11.8%,达至2010年5月以来最高,铁矿石进口量也创1月以来新高,而原油日均进口量也小幅上升,且煤炭进口亦增加.

而空头看到的是,今年前九个月铜进口锐减17.9%,交易商报告铁矿石买兴减弱,9月原油进口绝对值低于8月,且因国庆长假,10月煤炭进口可能下滑.

而简单地认为数据呈现出一幅多空交错的画面也言之过早,不过考虑到全球经济当前在放缓,且市场担忧2008年全球经济危机或会重演,至少是再次衰退,那麽这个观点大概最说得通.

中国当前是全球经济成长的主要引擎,因此任何实际或潜在的疲软都会被认为是全球在减速的证据,中国这一全球最大的商品消费国不再能扮演大力神的角色.

而此观点存在的问题是,如果你後退一步并冷静下来,就会意识到中国目前为止运转良好,且难以找出任何显露经济暗淡逼近的迹象,即便是可以发现中国极高的经济增长率有所放缓.

欲览中国原油进口图表,可点击(link.reuters.com/zyk44s)

欲览中国铜进口图表,可点击(link.reuters.com/xyk44s)

欲览中国铁矿石进口图表,可点击(link.reuters.com/bam44s)

**细读四大商品进口**

铜、铁矿石、原油和煤炭也许是最能展现中国经济真实状态和未来趋势的四种大宗商品.

先来谈铜,伦敦和上海市场套利价差有利,且交易商报告称中国在补充今年初消耗的库存,那麽9月未锻造铜以及铜材进口量升至16个月高点,也就不足为奇了.

再说铁矿石,9月数据可能受到十一长假前买盘的拔高,但即便下个月进口下滑,就能改变中国仍需求铁矿石的观点吗?

答案十有八九是否定的,今年前九个月中国铁矿石进口较上年同期增长11%,也就是说最後一季铁矿石进口要大幅萎缩才能撼动看多局面.

9月煤炭数据亦有可能受到买单提前的影响,但尚有一丝疑问.

海关数据称,今年前九个月煤炭进口总计1.2亿吨,较上年同期增长1.9%.

以1.9%推算,则总进口量为1.2418亿吨,较上述的1.2亿吨高出很多.

而使用1.2亿吨的数据,则可推算出9月进口极其萎靡,为1,659万吨,较8月下滑近6%.但是用1.2418亿吨的数据推算,则进口约2,000万吨,这与预期相仿.

尚不清楚这种差异是否是四舍五入的结果,市场或许要等到终值公布方能一探究竟.

原油方面,9月日均进口498万桶,稍高于8月的495万桶.

可以毫无问题地忽视与去年9月的比较,2010年9月日均567万桶的数据是历史高点,而且真实性有些可疑.

不过此前预期是9月原油进口较8月有较大幅度上浮,因炼厂检修结束恢复生产,且新炼油装置开工,不过情况并非如此.

但话说回来,这种预期又忽视了一点,即中国会在认为油价过高时限制石油进口.

9月船货订于7月,而7月中旬布兰特原油已经从6月末的每桶105美元升至119美元左右的高点.

油价随後在8月和9月连续下降.要维持看多中国石油需求的观点,则10-12月进口要增加.

在多空永恒的拉锯战中,我认为空头的证据只能表明中国经济软着陆而已.

不过多头只能用以往的韧性作为论据,这也只不过是历史经验,他们还将需要以中国持续买入大宗商品来证明自己的观点.(完)