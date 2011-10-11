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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 15:10 BJT

《外汇动态》欧元/美元和澳元/美元的反弹可能结束

0645GMT---尽管汇金增持了四大行的股票,但此举并未提振有效中国股市.[ID:nCN1143174]

交易商称,市场出现了美元兑亚洲货币的投机新需.

风险厌恶情绪似乎重现,暗示欧元/美元EUR=反弹已在1.3700触顶,同时澳元/美元AUD=D4在略高于平价水准触顶.至此逢高抛售欧元/美元和澳元/美元可能获得获利.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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